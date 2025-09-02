Работодателите съгласни с 764 лв. линия на бедност за 2026 г.

Единодушна подкрепа от работодателските организации получи предложения от правителството размер на линията на бедност. Това стана известно днес на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което бе обсъдено постановление на Министерския съвет за определяне размера на линията на бедност за страната за 2026 г. в размер на 764 лева, посочва БТА.

Линията на бедност е монетарен показател, който се прилага при разработване на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище и при определяне на мерки за социална защита, чийто размер се определя ежегодно, се посочва в проекта на постановление.

Предложената стойност от 764 лв. съответства на линията на бедност от изследването „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)", като националната линия на бедност нараства с 19,7% (126 лв.) спрямо размера ѝ от предходната година и разширява обхвата на социалните помощи, каза социалният министър Борислав Гуцанов в доклад по темата.

Теодор Дечев от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) заяви, че подкрепя предложението на Министерския съвет. Издигнат е глас отново да се преразглежда методиката за определяне на линията на бедност, посочи Дечев. Той попита какъв е смисълът от това, след като методиката вече е преразглеждана. Отворени сме за разисквания, но сме скептични към промяната на методиката, каза Теодор Дечев.

Щерьо Ножаров от Българската стопанска камара (БСК) каза, че организацията подкрепя предложения размер на линия на бедност, който е законосъобразен и съответства на нормативната уредба. БСК се обяви против индексацията на линията на бедност с т.нар. малка потребителска кошница, тъй като чисто статистически това е недопустимо. Не може с абсолютно изменение на цените, ние да мерим относително разпределение на доходите между групите в обществото, смята Ножаров.

Цветан Симеонов от Българската търговско-промишлена палата (БТПП) също каза, че подкрепят предложената от правителството линия на бедност. Ще съдействаме за по-активна работа в приложението на Националната стратегия за намаляване на бедността и намаляване на социалното изключване, отбеляза Симеонов. По думите му е недопустимо да нараства броят на социално слабите в една държава член на ЕС, Шенген и еврозоната.

От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) също подкрепиха проекта на постановление на Министерския съвет, с който се определя линията на бедност за 2026 г.