Задържаха заподозрян за пожара до Гребната база в Пловдив

Хвърлил незагасена цигара

Мъж е заподозрян за причиняване на пожар вчера в района на Гребната база в Пловдив, съобщават от МВР. На получения към 15,10 ч. сигнал за възпламенили се сухи треви и растителност край въжения мост се отзовали няколко противопожарни екипа и полицаи от Второ РУ. След приключване на действията по загасянето е извършен оглед на местопроизшествието. Според придобитите първоначални данни огънят тръгнал от незагасена цигара, хвърлена от 53-годишен мъж. В рамките на образувано досъдебно производство той е задържан за срок до 24 часа.

Доброволците от формирование „Пловдив 112" също са помагали в гасенето на пожара. Предстои организиране на акция по разчистване на пътищата, водещи към засегнатата местност. В момента те са трудно проходими, което усложнява достъпа на тежка техника и пожарни автомобили.

Пловдивските доброволци продължават да дежурят на място, като следят обстановката и реагират при необходимост.