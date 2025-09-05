Холдингът създава програми за обучение и доказва, че когато знанието срещне практиката, печели не само бизнесът, а и цялото общество.

В съвременния свят на бързо променящи се пазарни и технологични условия инвестициите в знания и умения са не просто конкурентно предимство – те са мощен капитал за всяка организация. ХОЛДИНГ КЦМ 2000 от години доказва, че целенасоченото корпоративно обучение е двигател не само за успеха на компанията, но и за развитието на обществото.

Активно партньорство в модернизиране на професионалното образование

В рамките на инициативата “Европейско пространство за образование” (2021–2030) вече няколко години държавите от ЕС работят в тясно сътрудничество и обмен на добри практики в професионалното образование с цел изграждане на по-устойчиви и приобщаващи национални системи за образование и обучение.

В този процес ХОЛДИНГ КЦМ 2000 е не просто наблюдател, а активен участник. Чрез свои специалисти холдингът взе дейно участие в проект BG05SFPR001-3.001-0001 “Модернизиране на професионалното образование и обучение” в рамките на дейността на Секторните съвети на уменията и като част от авторските екипи на учебна документация и материали по професионална подготовка с цифрово и интерактивно учебно съдържание.

Представители на КЦМ се включиха и споделиха ценен опит в ключови национални форуми, проведени в края на миналата година, сред които Национална среща на сектор “Машиностроене, металообработване и металургия”, организирана от Министерството на образованието и науката, и форум “Професионалното образование и бизнесът – заедно за развитието на човешкия капитал”, организиран от холдинга под патронажа на Таня Михайлова, зам.-министър на образованието. В продължение на темата за обучението в контекста на Европейското пространство за образование през май тази година КЦМ организира среща разговор между ученици от Професионална гимназия “Цар Иван Асен II”- Асеновград, и Андрияна Сукова, зам.генерален директор на “Заетост, социални въпроси и приобщаване” на Европейската комисия. Подобни събития създават реална връзка между теорията и практиката, която позволява на младите хора да видят живия път на професията – от обучението до реалната работна среда.

Отглеждането на кадри – от абстрактна теория към практическо преживяване

Партньорството на дружествата от ХОЛДИНГ КЦМ 2000 с професионалните гимназии от регионите, в които компанията развива бизнеса си, е сред основните приоритети в социалната отговорност на холдинга. Дългогодишното партньорство с ПГ “Цар Иван Асен II” в Асеновград е пример как бизнесът може да промени съдбата на цели поколения. Целта на това партньорство е ясна – да се премахне разминаването между “подготовка” и “работно място” и да се работи активно за изграждането на млади специалисти, готови да влязат в производството с увереност и нужните умения.

Инвестициите в иновации и в съвременна материална база превръщат обучението от абстрактна теория в практическо преживяване. Работата с оборудване и технологии, идентични на тези в реалното производство, развиват умения, които могат да се приложат веднага. Това скъсява адаптационния период при започване на работа и повишава конкурентоспособността на пазара на труда, а за обществото означава по-бърза и ефективна подготовка на кадри, готови за икономиката на бъдещето.

През 2018 г. с подкрепата на КЦМ в професионалната гимназия е открит първият в България теоретико-практически кабинет по мехатроника. Четири години по-късно е факт и първият в Асеновград STEM център по природни науки, изследвания и иновации. Като част от проекта компанията разработи и предостави на учениците от специалност “Металургия на цветните метали” трансдисциплинарно цифрово учебно помагало – инструмент, който им позволява да учат и експериментират в условия, максимално близки до реалната производствена среда.

„КЦМ Академия” – фабрика за професионалисти с мисия

През 2020 г. в КЦМ отваря врати центърът за професионално обучение “КЦМ Академия” - мост между професионалната квалификация и реалните работни места. Лицензиран по десет ключови професии, центърът следва държавната политика за насърчаване на заетостта и ученето през целия живот, обучавайки както млади хора, така и вече заети специалисти и безработни, допринасяйки за намаляване на безработицата и задържане на младите специалисти в страната.

“КЦМ Академия” е сравнително нова самостоятелна структурна единица в състава на КЦМ, която стъпва уверено върху над 50-годишния опит на Професионалния учебен център на компанията.

С електронната платформа на КЦМ „Знание“ технологичните и експлоатационни инструкции на машините са на един клик разстояние от всяко работно място.

ЕПО „Знание“ – училище, което се побира в джоба

През последните години инвестициите в модерно обучение и внедряването на иновации в производството в ХОЛДИНГ КЦМ 2000 дават своите резултати, доказвайки, че дигиталната трансформация на обучението е ключът към устойчивото развитие в корпоративна среда. Стартирала в КЦМ през 2021 г., електронната платформа за обучение “Знание” е сърцето на процеса по въвеждане на нови служители в компанията.

Платформата е комбинация от интерактивен учебник, виртуален наставник и корпоративна библиотека. От онбординг и нормативни обучения до микроуроци за конкретни ситуации – всичко е на един клик разстояние. От 2025 г. системата вече съхранява технологични и експлоатационни инструкции за набор от машини, достъпни за всеки служител там, където са необходими – на работното място. В момента се разработва и библиотека с микрообучения – кратки, целенасочени ресурси, които дават решения за конкретни ситуации точно навреме и в точния обем.

Защо всичко това има значение

Зад платформите, лицензите и проектите стоят хора. Хора, които имат шанс да се преквалифицират, да се върнат на пазара на труда, да поемат по нов професионален път. Те учат, надграждат, развиват се, и то с темпо, което следва дори най-бързите технологични промени. За младите – това е шанс да останат в България и да работят в модерна, технологична среда. За бизнеса – гаранция, че ще разполага с кадри, готови за предизвикателствата на утрешния ден.

В ХОЛДИНГ КЦМ 2000 обучението не е бонус или социална придобивка, то е част от работното ежедневие. И именно затова компанията доказва, че когато знанието срещне практиката, печели не само бизнесът, а и цялото общество.

Ученици от ПГ „Цар Иван Асен II“ в Асеновград в модерния STEM център, изграден с подкрепата на ХОЛДИНГ КЦМ.

