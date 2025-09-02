37-годишен криминално проявен се напи и отиде да буйства и чупи в дома на майка си в Садово

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Отказал да изпълни разпорежданията на униформените, продължил да се държи нападателно и с тях

Криминално проявен и осъждан мъж осъмна в ареста за агресия в дома на майка си в Садово, съобщиха от полицията.

Около 14 ч. вчера служителите на реда в града се отзовали на молбата на възрастна жителка да й бъде оказана помощ във връзка с поведението на нейния син. Пенсионерката обяснила, че той пристигнал в дома ѝ под въздействие на алкохол и започнал да буйства и чупи вещи.

На адреса 37-годишният мъж, криминално проявен и осъждан, отказал да изпълни полицейското разпореждане и продължил да се държи нападателно и с униформените. Извършителят е отведен за едно денонощие в ареста, срещу него се води бързо производство за хулиганска проява.