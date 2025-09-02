ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гроздан Караджов за еврото: В малките населени мес...

Времето София 29° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21214863 www.24chasa.bg

37-годишен криминално проявен се напи и отиде да буйства и чупи в дома на майка си в Садово

24 часа Пловдив онлайн

1444
СНИМКА: Пиксабей

Отказал да изпълни разпорежданията на униформените, продължил да се държи нападателно и с тях

Криминално проявен и осъждан мъж осъмна в ареста за агресия в дома на майка си в Садово, съобщиха от полицията.

Около 14 ч. вчера служителите на реда в града се отзовали на молбата на възрастна жителка да й бъде оказана помощ във връзка с поведението на нейния син. Пенсионерката обяснила, че той пристигнал в дома ѝ под въздействие на алкохол и започнал да буйства и чупи вещи.

На адреса 37-годишният мъж, криминално проявен и осъждан, отказал да изпълни полицейското разпореждане и продължил да се държи нападателно и с униформените. Извършителят е отведен за едно денонощие в ареста, срещу него се води бързо производство за хулиганска проява.

СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол