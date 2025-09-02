В Ботевград дават на НАП съмнително богати и осветяват наркосборища

Ще настояваме и ще медиаторстваме проблемите, които споделят от ромската общност, да бъдат добре описани и структурирани, и адресирани към институциите от името на Общината и ще настояваме за резултат от подадените сигнали. Това каза пред медиите кметът на Ботевград Иван Гавалюгов след среща с граждани във връзка с наркоразпространението и смъртта на мъж, предава БТА.

Гавалюгов посочи, че ще се настоява НАП да направи съответните проверки на лица, за които се твърди, че имат имущество, което не отговаря на доходите им. Също така местната власт е поела ангажимент имоти, за които се смята, че се ползват от наркоразпространители да бъдат поставени под общинско видеонаблюдение и зоните, за които се твърди, че се използват за наркоразпространение да бъдат добре осветени.

Кметът обясни, че още сутринта са сменени лампите в една градинка, които са чупени два пъти досега, за да не могат камерите да заснемат какво се случва в тъмната част на денонощието.

Хората трябва да останат с усещането, че държавата и институциите работят и ако има нарушители, те да бъдат санкционирани по съответния ред и да има ефективни мерки спрямо тях, добави кметът.

„Със сигурност всички институции могат и трябва да направят повече по въпроса, така че да не се стига до саморазправа и до усещането у хората за безпомощност и липса на адекватна реакция", заяви кметът.

Той добави, че по различни програми се работи с наркозависими под формата на беседи и обучения. Родители, които казват, че децата им са потърпевши и наркозависими, не са успели да мотивират децата си или да присъстват дори на тези беседи. „Те самите имат отговорност към децата си, те трябва много добре да го осъзнаят, не само институциите", каза Гавалюгов. Убеден съм, че в резултат на действията на гражданите ще има отзвук не само медиен, а и в институциите.

БТА припомня, че снощи жители на Ботевград протестираха заради смъртен случай и затвориха ключово кръстовище в града.

От Областната дирекция на МВР казаха за БТА, че към 19:30 часа е постъпил сигнал за група от около 300 човека, които са се събрали на спонтанен протест в Ботевград заради смъртта на мъж. Изпратени на място са полицейски екипи. Част от гражданите тръгват към село Трудовец, където са нанесени материални щети на къща и лек автомобил. От съседни районни управления и дирекция „Жандармерия" са извикани подкрепления, ситуацията е овладяна. Няма пострадали и задържани. Установени са съпричастните към нанасянето на щетите.

От февруари има ежедневни полицейски операции в Ботевград по линия на наркотици, от началото на годината са задържани 34 човека, като са образувани 11 досъдебни производства и 23 преписки.

Човекът, за когото местните твърдят, че е свързан с наркотици и смъртта на мъжа, досега е бил задържан два пъти с голямо количество наркотици. Единият случай е от 2023 г. и е повдигнато обвинение. Другото досъдебно производство е от март т.г.