Водят принудително в съда дъщерята на убит кърджалиец

Бахрие Мюмюн, дъщеря на убития преди малко повече от година кърджалиец Назми Мюмюн, трябва да бъде доведена принудително в окръжния съд на Кърджали, който гледа дело срещу обвинения в убийството на баща й. Освен това магистратите й наложиха глоба от 200 лева. Причината е, че дъщерята на убития отказала да получи призовката за явяване като свидетел.

Трупът на 67-годишният Назми Мюмюн, известен като Стоян Кочана, беше открит на 20 август 2024 година в дома му на пазара в Кърджали. Според прокуратурата убийството е извършено между 16 и 18 август. Като заподозрян за извършител беше задържан 27-годишния Красимир Иванов, срещу когото беше повдигнато обвинение в убийство. Според разпитани от съда свидетели за последно Стоян Кочана е видян да пие алкохол в градинка, близо до дома му, в компанията на още четирима души. Сред тях бил и Красимир Иванов.

По време на съдебното заседание стана ясно, че преди да почине на Стоян Кочана е бил нанесен удар, с който бил счупен носа му. Конкретната причина за смъртта е счупване на гръбначния стълб. Според експертите то не е в резултат на удара в лицето, а от притискане на тялото, най-вероятно в рамката на леглото.

Следващото заседание по делото беше насрочено за 3 октомври.