Гроздан Караджов за еврото: В малките населени мес...

Гуцанов: Средната работна заплата в страната за второ тримесечие е 2572 лв., в София - 36% отгоре

Борислав Гуцанов Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

2572 лв. е средната работна заплата в страната през второто тримесечие, което е с 12% повече спрямо същия период на 2024 г. Това каза на брифинг в Министерския съвет след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. На заседанието беше обсъдено Постановление на Министерския съвет за определяне на размера на линията на бедност за страната за 2026 г.

За периода април-юли тази година средната работна заплата е била най-висока в София – 3489 лв., посочи още той. Тази сума е с 35,7% повече в сравнение със средното възнаграждения за страната, добави министър Гуцанов.

Най-голям ръст на заплатите е отчетен в Благоевград – с 20,3%, в Търговище – с 18,3% и в Смолян – със 17,3%, добави министър Гуцанов и посочи, че това са доста оптимистични данни за българската икономика.

Борислав Гуцанов

