Росен Желязков: Не разпродаваме държавни имоти, а ги управляваме. Много повече са от 4400

Попитан за визитата на вицепремиера Зафиров в Китай Желязков отрече да е в командировка - бил в годишен отпуск

"Наблюдаваме абсолютна дезинформация относно програмата, която приехме за управление на имоти с отпаднала необходимост. Знаете ли през последните години колко имота се продават? Какви са? Това, което направихме, е да ги систематизираме. И изведнъж една пропаганда, че се разпродава държавното имущество. Злостна кампания, защото това не е вярно. Просто направихме това, което десетилетия никой не прави - да обяви кои са тези имоти".

Така премиерът Росен Желязков коментира в Бургас темата с евентуална продажба на държавни имоти с отпаднало предназначение.

Излязоха едни политици и започнаха да лъжат, че нещо се разпродава. Тези имоти са много повече от 4400 и ние ще продължим да ги издирваме, каза още Желязков.

Той уточни, че правителството е изпратило до НС програма за управлението, а не продажбата на имоти, за да се произнесе - иска ли държавата това имущество да се управлява ефективно или да се разпилява и продава както през последното десетилетие.

"На първо място имотът може да бъде предоставен на община, на второ – предвидена е възможност за обезщетение по повод на отчуждаване, на трето – да се търси възможност имотът да бъде концесиониран за предоставяне на публична услуга, и чак когато това не отговаря на очакванията – възможност да бъде продаван", заяви Желязков.

Попитан знае ли подробности около визитата на вицепремиера и лидер на БСП Атанас Зафиров в Китай, Желязков уточни, че Зафиров не е командирован нито от него, нито от МС, а е в платен годишен отпуск. "Като сродни партии обменят партиен опит, но МС няма отношение към партийните инициативи на коалиционен партньор, заяви премиерът Желязков..