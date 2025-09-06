Най-новото звено работи като минибюро по труда за родители, а малките учат там български език и театрално изкуство.

8-годишната Рени сияе със свидетелството за завършен първи клас в училището в пловдивски квартал. Преди 4 години никой не е вярвал, че това е възможно. Тогава момиченцето е настанено в един от центровете към Комплекса за социални услуги за деца и семейства. То е с лошо зрение, много трудно вижда. Майката на Рени не може да се грижи за нея, бащата е неизвестен.

“Веднага потърсихме консултация с очен лекар. Оказа се, че детето е с тежко късогледство и разлика от 5 диоптъра между двете очи. С правилното лечение Рени вече вижда, научи се да чете и пише, сега чака с нетърпение да започне втори клас. При нас е и братът на Рени - Ангел, той е с диабет, полагаме грижи и за него, а те са щастливи, че са заедно”, казва директорката на комплекса Неда Петрова.

Тя дава и нощни дежурства в детския център, наясно е от какво имат нужда малчуганите там. “Това са деца, преживели насилие, с много тежки съдби, изоставяни многократно. Те се нуждаят от разбиране. Опитваме се да им покажем, че те са ценност сами по себе си. Насърчаваме ги да спортуват, да се занимават с изкуство, да усетят, че има кой да им каже “Браво.” Проявата на съжаление не се допуска”, обяснява принципа на работа Неда Петрова.

Центърът от семеен тип за деца е само част от многобройните услуги, които комплексът предлага. Към него има звено “Майка и бебе”, центрове за обществена подкрепа, за работа с деца на улицата и отпадащи от училище, за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности, за настаняване от семеен тип “Майка Тереза”, за временно настаняване, за социални и здравни услуги. През 2025 се навършват 20 години от основаването на комплекса, чието мото е “Заедно, за да има детство!”.

През всички тези години община Пловдив е доставчик на услугите в центровете на комплекса. Те от три през 2005-а се разрастват до шест през 2013-а, за да станат осем центъра през 2024 г. Тази последователност е в отговор на системно оценяваните потребности на общността и визията на екипа на общината за развитието на социалната политика и грижата за хората.

В отговор на тези политики е и най-новата структура към комплекса - Центърът за социални и здравни услуги, открит на 1 септември 2024 г. в кв. “Столипиново”.

Децата не само учат, но и се забавляват в новото звено в етническия квартал „Столипиново“.

“Всеки човек, влязъл тук, е посрещнат от нашите образователни медиатори и изслушан – дали има здравен, социален, жилищен или някакъв друг проблем. А след това получава консултация какво трябва да направи и помощ.

Най-често идват хора, които търсят работа. Тогава се превръщаме в минибюро по труда. Не е лесно, защото обичайно става дума за хора, които никога не са работили, например жени на 35-40 години, чиито деца и дори внуци вече са пораснали и те решават, че искат да работят. Но те ще полагат някакъв вид нискоквалифициран труд и се нуждаят от помощ да си намерят работа наблизо, защото ще получават минимални заплати и ако имат разходи за транспорт или губят много време, за да се придвижат, бързо ще се откажат”, посочва директорката.

В центровете от семеен тип са осигурени добри условия.

В центъра разчитат на съдействието на Бюрото по труда и на кариерен център “Каритас Витания”, намират работни места, попълват документи, придружават човека на интервюто с работодателя. “Това им дава самочувствието, че някой ги представя, че има човек, който вече е повярвал в тях”, допълва Неда Петрова. Най-често намират свободни позиции във фирмите, занимаващи се с почистване на входове на жилищни сгради, работа предлагат и повечето предприятия в “Тракия икономическа зона”, но производствата там са на смени и не всеки се съгласява с тези условия.

Уроци по български език са част от заниманията.

Друга категория хора, които търсят услугите на центъра в “Столипиново”, са кандидатстващите за помощи за отопление.

До откриването му те са плащали на различни хора и фирми, за да им попълнят документите. Сега, преди началото на предстоящия отоплителен сезон, социалните работници са оформили документите на над 200 души.

За 1 година в това звено са решавали всякакви проблеми – на хора с увреждания, които не знаят към кого да се обърнат, а община Пловдив предлага над 65 социални услуги, издирвали са дори некоректен работодател, за да оформи трудовата книжка на човек от квартала, за да може да се регистрира като безработен или да започне нова работа.

“Голямата ни цел е да създадем у тези хора доверие към институциите, да повярват, че не сме поредният проект в квартала, който ще приключи и повече няма да ни видят. Показваме, че тук е място, където ще бъдат посрещнати с разбиране и грижа. Казваме им, че имаме и занимания за децата – часове по български език и по музика, дори оборудвана с компютри зала. Ние вярваме, че децата остават в училище, когато се почувстват уверени в себе си, че няма да имат проблеми с комуникацията, а за това трябва да знаят български”, описва Недка Петрова.

За първата година от откриването на центъра около 600 души от квартала са потърсили помощ в него за различни услуги, с 60 от тях се е наложила индивидуална работа.

Калинка Атанасова (вляво) и Донка Кьосева Вдъхновителки за големи мечти В центъра в “Столипиново” ключова роля имат две преподавателки от ромски произход. Едната е завършила специална и начална и предучилищна педагогика, а другата – театрално изкуство. “Предизвикателство е да работиш тук, някои от децата изобщо не знаят български, други разбират, но не могат да говорят, трети идват от чужбина, където родителите им работят, и знаят малко английски или немски. Но пък се радвам, че имат желание, търсят начин да научат български. Имат големи мечти – да станат лекари, учители или полицаи. Казваме им, че няма нищо невъзможно”, споделя Калинка Атанасова, която преподава български език. Още по-вдъхновени са учениците на актрисата и режисьор Донка Кьосева, защото изкуството привлича децата. “При нас се учим чрез преживяване. Сега готвим спектакъл по “Трите прасенца”, правим модерен прочит”, казва тя.

Снимки: Община Пловдив