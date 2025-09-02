21-годишна блъсна 70-годишна жена след забележка за паркиране в Перник

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

21-годишна перничанка причини средна телесна повреда 70-годишна жена в понеделник, съобщават от полицията.

Инцидентът е станал на ул. „Св. Св. Кирил и Методий" в Перник. Младата жена управлявала лек автомобил и го паркирала на тротоар. 70-годишна жена й направила забележка от 70-годишна жена, че така пречи на пешеходците.

По време на спорът между двете, 21-годишната блъснала по-възрастната жена, която паднала на земята и по-късно в спешния център било установено, че има счупени дясна китка и дясна тазобедрена става.

Служители от Първо РУ посетели местопроизшествието. Образувано е бързо производство за причиняване на средна телесна повреда по хулигански подбуди. Уведомена е прокуратурата и действията по разследването продължават.