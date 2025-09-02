Двама бутнали спирачката на трамвая през отворен прозорец

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През отворен прозорец двама души са бутнали спирачката на трамвая, който дерайлира тази сутрин.

Вратата на превозното средство е била затворена от ватмана, но той е забравил прозореца. Когато минали покрай мотрисата, докато ватманът бил за кафе, двама души бутнали спирачката и трамваят тръгнал.

Това става ясно от видео, което обаче не е с достатъчно добро качество, че да се видят лицата на виновниците. Те не са се качвали и не са се возили в мотрисата, затова и липсват показания някой да е карал трамвая.

Инцидентът, станал на столичния бул. "Ситняково", се размина без пострадали, но със седем счупени коли и разрушен подлез.

Разследването по случая продължава.

По случая има задържани, до тях се е стигнало не само чрез видеото.