Теменужка Петкова: Еврото не е панацея, трябва да бъде въведено плавно

"Еврото е прекрасна възможност да развием страната си в посоката, която българските граждани заслужават. Но то не е панацея. Ще се наложи да положим усилия да спазваме правилата и да използваме пълноценно всички предимства, които членството ни дава".

Това каза финансовият министър Теменужка Петкова в Бургас, където днес бе открита Националната информационна кампания за въвеждане на еврото у нас. На откриването присъстваха премиерът Росен Желязков, четирима министри от кабинета, гуверньорът на БНБ, кметът и областният управител на Бургас, кметове от областта.

Целта на подобни срещи е водещите институции в процеса – Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт и др., да предоставят ясна, подробна и достоверна информация относно основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото, обясниха организаторите.

Партньори в кампанията са Икономическият и социален съвет, Националното сдружение на общините, работодателските и синдикалните организации, Асоциацията на банките в България

Според Петкова, която обясни, ме подобни информационни кампании ще бъдат проведени във всички областни градове, приоритет на правителството е плавното и справедливо въвеждане на еврото, без да се допуснат рискове.

"С приемането на България в еврозоната постигнахме една стратегическа цел за страната - пълната ѝ интеграция в рамките на Европейския съюз", каза Петкова и подчерта, че членството на страната ни в еврозоната е гаранция за икономическа и ценова стабилност, за повече инвестиции, за икономически растеж и за повишаване на доходите.

Според нея ключът към успеха е българските граждани, бизнесът и местните власти да получават обективна информация за всеки етап от процеса.

"Много се спекулира в последно време и други субекти се опитват да внушат неверни твърдения. Истината е, че няма държава членка на ЕС, която след присъединяването си към еврозоната да е отбелязала спад в жизнения стандарт или забавяне на икономическия растеж. Напротив - тенденцията е обратната", каза Петкова. И даде пример с Хърватия, където след въвеждането на еврото се отчел силен ръст в развитието на туризма.

Това е проект, който трябва да ни обедини, а не да ни разделя, допълни гуверньорът на БНБ Димитър Радев. Според него бизнесът ще бъде сред основните бенефициенти при въвеждането на еврото от 1 януари 2026 година, тъй като отпадат разходите за обмен, улесняват се трансакциите, намаляват се рисковете при търговията и се повишава конкурентоспособността. "Това е особено важно за малките и средните предприятия, които ще получат равен достъп до единния пазар при по-ниска цена на капитала", обясни Радев.

Еврото има трансформираща сила, 341 милиона души го използват. То е източник на икономически растеж, каза Йорданка Чобанова - ръководител на Представителството на ЕК в България

Тя допълни, че към момента доверието в еврозоната било 83 %.