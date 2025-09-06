Общината изгради нов център, там поливат фиданките на принципа на системите, които лекарите поставят - водата тече бавно и овлажнява качествено.

Засаждането на дървета в Пловдив вече е целогодишно.

Засаждането на големи дървета, които веднага променят облика на района, в Пловдив вече се извършва целогодишно, а не само в периодите извън вегетация, т.е. през зимата. Това стана възможно, след като общината изгради свой градински център и освободи стария разсадник, за който в последните години плащаше наем на бизнесмена Георги Гергов.

“Приключихме с това и вече имаме общински градински център в Северната индустриална зона до компостиращата инсталация. В разсадника отглеждахме декоративна растителност, но трябваше да изчакваме дърветата да изпаднат в летаргия, за да ги извадим от почвата и да ги засадим някъде в града. А в новия център отглеждаме растителността в контейнери – като големи саксии, в които е кореновата система. Това ни дава възможност да засаждаме през цялата година и оттам да проявяваме гъвкавост и динамика в озеленяването”, обясняват от общинското предприятие “Градини и паркове”.

При освобождаването на стария разсадник в предприятието са купили специална приставка за фадрома, с която са извадени от почвата израслите до 6-7 м дървета, и те вече са засадени по зелените пространства и улиците на града. Става дума основно за иглолистна растителност - кедър, черен и бял бор, ела. 97-98% от засадените на нови места около 450 дървета се развиват добре. Подбират зоните така, че да са близо до помпени съоръжения, за да може да се полива, защото първата година от пресаждането е критична.

В града през последната година са засадени и много млади фиданки, сред които и магнолии.

Милиони цветя красят паркове като Градската градина.

Видовете се подбират внимателно заради промените в климата

“В последните 10 години не само температурите се повишиха, а и подпочвените води се изтеглят все по-надълбоко към края на летния период – август, септември и октомври, и експлоатацията на поливните съоръжения става все по-трудна. Но правим всичко възможно да опазим новозасадената растителност. Затова и се отказваме от видове, които не издържат на засушаване - посочват от предприятието и, дават пример с яворите, характерен иначе вид за Пловдив. - През 2024 г. имаше много продължителен период без никакви валежи и може би над 200 дървета изсъхнаха. Затова ще засаждаме повече полски ясен, чинар, южна копривка, декоративни червени сливи, те са устойчиви при засушаване, но и ги засаждаме там, където има възможност за поливане.”

В “Градини и паркове” залагат и на нов метод за осигуряване на живителната влага – с т.нар. торбички за поливане. Това са едни пълни с 60-70 л вода торбички, които се завъртат около ствола на младата фиданка и това количество изтича малко по малко за 5-6 часа, нещо като системите, които лекарите поставят на хората. Важното в този случай е, че няма разхищение на вода, влагата достига до много по-дълбоко, до кореновата система, а когато се полива по традиционния начин, винаги има разливане настрани.

Продължава работата по възстановяването на старите поливни системи по парковете и изграждането на нови. Вече работи системата в зеленото пространство зад мола до Братската могила, ремонтиран е и близкият фонтан на “Пещерско шосе”, чиито водни струи бяха пресъхнали от години. “До края на тази година ще имаме нови 7 поливни системи, планираме да изградим толкова и през 2026 г., защото това е единственият начин да имаме добре поддържана зеленина”, обобщават от “Градини и паркове”.

Всяка година в Пловдив се засаждат и по един милионцветя и храсти, като най-атрактивни са розите по разделителните ивици на основните булеварди. Конкурират ги дървовидните ружи и лигуструмите. Предвидено е озеленяване по новите пътни артерии – по готовата част от “Голямоконарско шосе” са изградени поливни системи и цъфтят рози. Ще има растителност и по кръговите кръстовища на шосето, но съобразена с изискванията на Пътна полиция, откъдето настояват зеленината да не пречи на видимостта. Островите на тези кръстовища ще бъдат насипани с естествения материал филц и ще бъдат засадени магнолии.

Поддържането на зеленината по разделителните ивици на големите пътни артерии обаче води до проблеми – изнервя шофьорите, защото се затваря една от лентите, за да си свършат работата служителите на предприятието, има и риск за тях. Затова на определени скоростни отсечки и там, където няма възможност за поливане, се декорира с естествени материали като борови кори, филц или мулч – дървесина на парчета в различни цветове. Така пак е красиво, а и не се налага да се ограничава движението, за да се коси и поддържа тревата.

Периодично по парковете и тепетата се засаждат стотици хиляди теменужки - подходящи за есенно-зимния период. През топлите месеци те се сменят от летни сезонни видове, виреещи на високи температури. Обмисля се и разнообразяване на цветята, като например да се пробва как ще вирее по алеите т. нар. декоративно зеле, което има различни цветове - жълт, син, сив, и това би позволило да се оформят цветни фигури.

