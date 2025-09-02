Млад мъж ограби жена на язовир Чернила край Монтана

46- годишна жена била ограбена от млад мъж край язовир Чернила в Монтана, съобщават от полицейската дирекция.
Сцената се е разиграла на 1 септември около 15 часа в района на язовир Чернила край града. Жертвата казала на полицията, че е била нападната и ограбена от мъж. Изглежда тя го познавала, тъй като казала на униформените, че той е на 30 години от Монтана.
Той откраднал сумата от 120 лева и мобилен телефон, като за това употребил заплахи.
Пострадалата подала сигнал на спешния тел. 112. След разпит е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 198, ал. 1 от НК.
Полицията в Монтана разследва нападението посред бял ден над жената.
Работата по случая продължава.