Млад мъж ограби жена на язовир Чернила край Монтана

46- годишна жена била ограбена от млад мъж край язовир Чернила в Монтана, съобщават от полицейската дирекция.

Сцената се е разиграла на 1 септември около 15 часа в района на язовир Чернила край града. Жертвата казала на полицията, че е била нападната и ограбена от мъж. Изглежда тя го познавала, тъй като казала на униформените, че той е на 30 години от Монтана.

Той откраднал сумата от 120 лева и мобилен телефон, като за това употребил заплахи.

Пострадалата подала сигнал на спешния тел. 112. След разпит е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 198, ал. 1 от НК.

Полицията в Монтана разследва нападението посред бял ден над жената.

Работата по случая продължава.