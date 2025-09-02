Изпускат вода от язовир Луда Яна над Панагюрище заради изпитания на съоръженията

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Във връзка с провеждането на единични изпитания на съоръженията на яз. "Луда Яна", в сряда, 3 септември, от 10.00 часа ще бъдат проведени изпитания на затворните съоръжения на основния изпускател. Това информираха от Община Панагюрище. В периода от 10:00 до 17:00 часа ще бъдат изпускани от язовира водни количества в порядък от 6 до 8 куб.м./сек. по течението на река Луда Яна.

Естественият приток в реката към настоящия момент е около 700 л/с.

От средногорската община съобщиха, че е необходимо да се предприемат следните действия, с цел обезопасяване коритото на реката и гарантиране безопасността на населението:

- да не се извършват строителни и други дейности в коритото на реката в посочения период;

- да не се предприемат селскостопански дейности и да не пребивават домашни животни в коритото на реката;

- да не се осъществява преминаване през реката пеша, с каруци или други превозни средства.

Настоящите мерки трябва да се изпълнят, за да се гарантира безопасността на населението в района на община Панагюрище.