Владимир Темелков остава в екипа на кмета на Пловд...

Гроздан Караджов за еврото: В малките населени места пощите ще бъдат банките на хората

Тони Щилиянова

Министър Караджов разяснява ролята на Български пощи след приемане на еврото. Снимка: Тони Щилиянова

В малките населени места, където няма банки, пощите ще бъдат банките на хората след въвеждане на еврото. Това са общо 2230 населени места, вече са обучени служители на "Български пощи" за извършване на физическа обмяна на банкноти след 1 януари 2026 г.

Това каза министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов в Бургас по време на официалния старт на Националната информационна кампания за въвеждане на новата валута.

Караджов допълни, че около пощенските клонове, които ще играят ролята на банки, ще има засилено полицейско присъствие, за да са спокойни хората.

Караджов съобщи, че от 1 януари догодина се въвежда електронен пенсионен картон, който ще даде възможност пенсията да се получава от всяка една пощенска станция в страната, независимо дали по местоживеене или някъде другаде.

