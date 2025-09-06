Мием всеки ден Главната и основните улици, за да няма прах във въздуха, казва директорът на общинската фирма Десислава Георгиева.

Пловдивчанинът започва ремонт вкъщи, сменя мебелите, черната и бялата техника и не се чуди какво да ги прави, нито пък крои планове да ги складира по тъмно край кварталните контейнери за смет. Звъни на телефон 032/675 817 в общинското предприятие “Чистота” и в рамките на същия или максимум на следващия ден му изпращат бус на адреса. Натоварва излезлите от употреба вещи и те биват откарани до базите на предприятието, без това да му струва нищо.

“Предлагаме тази нова услуга от началото на летните месеци, когато хората масово се занимават с домашни ремонти, но тя ще е целогодишна. Единственото, което очакваме, е хората сами да натоварят излишните вещи на буса. Целта ни е да сложим

край на безразборното изхвърляне.

На никого не е приятно да вижда стари столове, дивани, перални край съдовете за смет, а се случва да ги стоварват и в зелени площи край блоковете - обяснява управителката на “Чистота” Десислава Георгиева. - Само в Пловдив предлагаме този изключително лесен вариант за хората, искаме да ги научим да не замърсяват градската среда и да сведем до нула отпадъците около контейнерите. Нашите инспектори имат право да глобяват, ако засекат нерегламентирано изхвърляне. Вече има санкционирани с по 50 лв., но не мисля, че тази сума може да стресне някого. Затова заложихме на това удобство за пловдивчани.” Отделно във всичките 6 района на града има площадки за безвъзмездно предаване на стари мебели и техника.

В това безплатно извозване не попадат строителните отпадъци – стари плочки, санитарен фаянс и т. н. Но “Чистота” предлага гражданите да ги закарат сами на площадката на предприятието на ул. “Даме Груев” 64А и да ги оставят там безвъзмездно, ако са до 1 куб. м, или да поръчат т. нар. лодки срещу наем 200 лв. - символична на фона на разходите за ремонта на едно жилище сума. Затова в “Чистота” се надяват да намалеят случаите, в които часове след почистването на дадена зона се получава сигнал за ново струпване на боклуци.

Вече втора година служители на предприятието

премахват графитите с нанотехнология,

която позволява по-лесно почистване при повторно надраскване на същото място. “Новият метод дава резултати, наистина премахваме по-лесно новите графити, но продължават да шарят по тепетата, по фасадите на сгради, по подлезите... В нощните часове графити се появяват дори на труднодостъпни места към Стария град откъм Тунела-север. Чистим ги, но понякога нови изникват след часове. А един надраскан подлез например създава впечатлението, че е ужасно мръсен - казва шефката на “Чистота”. - Туристите идват в Пловдив, за да разгледат културно-историческото наследство, а не драсканиците, затова упорито се борим с тях.”

Улиците в Пловдив се мият все по-често, за да намалее прахът.

Сред проблемите на града е запрашеният въздух и “Чистота” са сгъстили графиците за миене на улици и площади. Централната улица се мие всяка нощ, първокласните пътни артерии – всеки ден.

Прилага се методът „ветрило“,

по големите булеварди се движат едновременно по 2-3 водоноски и така не се пропускат участъци. Второкласните улици се мият 3 пъти в седмицата, а третокласните – веднъж. Отделно с маркуч се разчиства прахът от пешеходните зони и тротоарите.

“Работим много интензивно, но чистотата е общо усилие – ако все още има хора, които ядат нещо и хвърлят опаковката на улицата, трудно ще живеем в по-уютна среда”, обобщава Десислава Георгиева.

От „Чистота“ обучават децата как да пазят околната среда и вярват, че те ще повлияят на родителите си. Обучават децата в градини и училища как да пазят околната среда. Втора година служители на “Чистота” провеждат обучения по детските градини и училищата как трябва да се изхвърлят отпадъците, за да е чисто и да се пази околната среда. “Децата знаят много, но и задават много въпроси, а когато става дума за чистотата, съм сигурна, че те ще бъдат учители на своите родители. Те са хора от ново поколение, което иска да живее в подреден свят”, смята Десислава Георгиева. “Завършваме с демонстрация как работи една малка метачна машина, която предизвиква голям интерес у малчуганите”, споделя директорката на “Чистота”. Тя е уверена в ползата от просвещаването как градът да бъде по-чист още от ранна детска възраст и тази есен планира Ден на отворените врати в предприятието - да видят децата на място как работят хората и техниката.

