Мием всеки ден Главната и основните улици, за да няма прах във въздуха, казва директорът на общинската фирма Десислава Георгиева.
Пловдивчанинът започва ремонт вкъщи, сменя мебелите, черната и бялата техника и не се чуди какво да ги прави, нито пък крои планове да ги складира по тъмно край кварталните контейнери за смет. Звъни на телефон 032/675 817 в общинското предприятие “Чистота” и в рамките на същия или максимум на следващия ден му изпращат бус на адреса. Натоварва излезлите от употреба вещи и те биват откарани до базите на предприятието, без това да му струва нищо.
“Предлагаме тази нова услуга от началото на летните месеци, когато хората масово се занимават с домашни ремонти, но тя ще е целогодишна. Единственото, което очакваме, е хората сами да натоварят излишните вещи на буса. Целта ни е да сложим
край на безразборното изхвърляне.
На никого не е приятно да вижда стари столове, дивани, перални край съдовете за смет, а се случва да ги стоварват и в зелени площи край блоковете - обяснява управителката на “Чистота” Десислава Георгиева. - Само в Пловдив предлагаме този изключително лесен вариант за хората, искаме да ги научим да не замърсяват градската среда и да сведем до нула отпадъците около контейнерите. Нашите инспектори имат право да глобяват, ако засекат нерегламентирано изхвърляне. Вече има санкционирани с по 50 лв., но не мисля, че тази сума може да стресне някого. Затова заложихме на това удобство за пловдивчани.” Отделно във всичките 6 района на града има площадки за безвъзмездно предаване на стари мебели и техника.
В това безплатно извозване не попадат строителните отпадъци – стари плочки, санитарен фаянс и т. н. Но “Чистота” предлага гражданите да ги закарат сами на площадката на предприятието на ул. “Даме Груев” 64А и да ги оставят там безвъзмездно, ако са до 1 куб. м, или да поръчат т. нар. лодки срещу наем 200 лв. - символична на фона на разходите за ремонта на едно жилище сума. Затова в “Чистота” се надяват да намалеят случаите, в които часове след почистването на дадена зона се получава сигнал за ново струпване на боклуци.
Вече втора година служители на предприятието
премахват графитите с нанотехнология,
която позволява по-лесно почистване при повторно надраскване на същото място. “Новият метод дава резултати, наистина премахваме по-лесно новите графити, но продължават да шарят по тепетата, по фасадите на сгради, по подлезите... В нощните часове графити се появяват дори на труднодостъпни места към Стария град откъм Тунела-север. Чистим ги, но понякога нови изникват след часове. А един надраскан подлез например създава впечатлението, че е ужасно мръсен - казва шефката на “Чистота”. - Туристите идват в Пловдив, за да разгледат културно-историческото наследство, а не драсканиците, затова упорито се борим с тях.”
Сред проблемите на града е запрашеният въздух и “Чистота” са сгъстили графиците за миене на улици и площади. Централната улица се мие всяка нощ, първокласните пътни артерии – всеки ден.
Прилага се методът „ветрило“,
по големите булеварди се движат едновременно по 2-3 водоноски и така не се пропускат участъци. Второкласните улици се мият 3 пъти в седмицата, а третокласните – веднъж. Отделно с маркуч се разчиства прахът от пешеходните зони и тротоарите.
“Работим много интензивно, но чистотата е общо усилие – ако все още има хора, които ядат нещо и хвърлят опаковката на улицата, трудно ще живеем в по-уютна среда”, обобщава Десислава Георгиева.
Снимки: Община Пловдив