Стотици нови цветя красят площад "Съединение" за празника на Пловдив

Стотици цветя засадиха служителите на общинското предприятие "Градини и паркове" в района около площад "Съединение" за празника на Пловдив 6 септември. Традиционно служителите облагородяват зелените площи емблематичните пространства, които ще съберат хиляди граждани и гости, съобщиха от общината.
За първа година пред Археологическия музей бяха засадени цветя от видовете ирезине, колеос и салвия, които ще внесат колорит и допълнителна естетика в градската среда. Озеленителите допълниха композицията и с храстови лагерстремия, известни със своите декоративни качества и дълготраен цъфтеж.
Успоредно с това специалистите на предприятието извършиха и необходимите грижи за дърветата – повдигнаха короните, което подобрява както цялостния облик, така и безопасността и достъпа на гражданите.
"Градини и паркове" ще продължат дейностите по облагородяване и в следващите дни, за да може градът да посрещне празника си с обновени и красиви зелени зони, които създават уют и радост на всички жители и гости", посочи и. д. директор на общинското предприятие Радина Андреева.