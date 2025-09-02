Стотици нови цветя красят площад "Съединение" за празника на Пловдив

Стотици цветя засадиха служителите на общинското предприятие "Градини и паркове" в района около площад "Съединение" за празника на Пловдив 6 септември. Традиционно служителите облагородяват зелените площи емблематичните пространства, които ще съберат хиляди граждани и гости, съобщиха от общината.

За първа година пред Археологическия музей бяха засадени цветя от видовете ирезине, колеос и салвия, които ще внесат колорит и допълнителна естетика в градската среда. Озеленителите допълниха композицията и с храстови лагерстремия, известни със своите декоративни качества и дълготраен цъфтеж.

Успоредно с това специалистите на предприятието извършиха и необходимите грижи за дърветата – повдигнаха короните, което подобрява както цялостния облик, така и безопасността и достъпа на гражданите.