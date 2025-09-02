Жечо Станков: Сметките за ток щяха да са двойно по-високи, ако битовите потребители бяха на свободния пазар

"Средната сметка за ток през лятото сега беше 60 лв. или 30 евро 38 цента. Ако битовите потребители бяха излезли на свободния пазар, тази сума щеше да е с близо 45% по-висока. Трябва да се отбележи още, че България и Унгария са лидери по ниска цена на електроенергията".

Това каза министърът на енергетиката Жечо Станков в Бургас при старта на Националната кампания за въвеждане на еврото. Според него това, което предстои на 1 януари 2026 г., е позитивно и с историческа стойност.

На откриването на информационната кампания присъстваха премиерът Росен Желязков, четирима министри от кабинета, гуверньорът на БНБ, кметът и областният управител на Бургас, кметове от областта.

Целта на подобни срещи е водещите институции в процеса – Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт и др., да предоставят ясна, подробна и достоверна информация относно основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото, обясниха организаторите.

Партньори в кампанията са Икономическият и социален съвет, Националното сдружение на общините, работодателските и синдикалните организации, Асоциацията на банките в България.