ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Владимир Темелков остава в екипа на кмета на Пловд...

Времето София 30° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21215802 www.24chasa.bg

Жечо Станков: Сметките за ток щяха да са двойно по-високи, ако битовите потребители бяха на свободния пазар

Тони Щилиянова

[email protected]

2000
Четирима министри от Кабинета "Желязков" взеха участие в официалното откриване на националната информационна кампания за еврото. Снимка: Тони Щилиянова

"Средната сметка за ток през лятото сега беше 60 лв. или 30 евро 38 цента. Ако битовите потребители бяха излезли на свободния пазар, тази сума щеше да е с близо 45% по-висока. Трябва да се отбележи още, че България и Унгария са лидери по ниска цена на електроенергията".

Това каза министърът на енергетиката Жечо Станков в Бургас при старта на Националната кампания за въвеждане на еврото. Според него това, което предстои на 1 януари 2026 г., е позитивно и с историческа стойност.

На откриването на информационната кампания присъстваха премиерът Росен Желязков, четирима министри от кабинета, гуверньорът на БНБ, кметът и областният управител на Бургас, кметове от областта.

Целта на подобни срещи е водещите институции в процеса – Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт и др., да предоставят ясна, подробна и достоверна информация относно основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото, обясниха организаторите.

Партньори в кампанията са Икономическият и социален съвет, Националното сдружение на общините, работодателските и синдикалните организации, Асоциацията на банките в България.

Четирима министри от Кабинета "Желязков" взеха участие в официалното откриване на националната информационна кампания за еврото. Снимка: Тони Щилиянова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол