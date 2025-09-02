Спасиха около 500 декара широколистна гора от изпепеляване в Шуменско

Около 500 декара широколистна гора е спасена от огнеборците о след пожар в сухи треви в землището на село Марково, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Сигнал за пожара е приет в 12:09 часа вчера в дежурната част на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Нови пазар. Към мястото на произшествието е насочен екип на пожарната в града. За погасяването на огъня са насочени още четири екипа, поради опасност от разпространение на пламъците на по-голяма площ, заради силен вятър.

Общо 13 огнеборци са участвали в ликвидиране на пожара, разпрострял се на площ от около 70 000 кв.м, в непосредствена близост до широколистна гора. Те успели да загасят пожара с осем тона вода и да спасят гората от опожаряване, допълниха от пресцентъра на полицията в Шумен.

Средногодишният процент на опожаряване на горските територии в Шуменско е около пет пъти по-нисък от средния за страната. От 14 януари до 14 август 2025 година в областта са регистрирани 885 произшествия, а за същия период на миналата година– 880. От 1 юли до 14 август т.г. броят им е 304, а за същия период на 2024 година – 286, около една трета от общия брой произшествия. Това съобщи на 16 август началникът на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Шумен главен инспектор Красимир Колев, припомня БТА.

В изпълнение на Закона за защита при бедствия от областния управител на Шумен Катя Иванова също са предприети множество дейности по превенция и предприемането на мерки от страна на отговорните институции за недопускане на пожари.