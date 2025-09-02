ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кола блъсна 72-годишен велосипедист край село Топола

Дияна Райнова

1324
Линейка

Кола блъсна движещ се велосипедист на 72 години край село Топола, той е травми, съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич.

На 1 септември, около 12:25 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие по главен път I - 9 в района на село Топола. На място е установено, че лек автомобил „Мерцедес", управляван от 82-годишен мъж, застига и блъска движещ се велосипедист на 72 години. Той е бил без светлоотразителна жилетка и поставена каска. Пострадалият е настанен в болницата в Добрич с травми, без опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство.

Линейка

