Спипаха контрабандни парфюми за 150 хил. лв. в дома на пловдивчанин

Полицаите открили 1370 недекларирани опаковки с парфюмни екстракти и тоалетни води

Голямо количество контрабандни парфюми са иззети от дома на пловдивчанин при специализирана операция на "Икономическа полиция". Предстои експертна оценка на стойността на артикулите, която според разследващите надвишава сумата от 150 хиляди лева, съобщиха от МВР.

Акцията е реализирана вчера от служители в сектор "Индустрия и търговия" след придобити данни, че жител на Пловдив разпространява фалшиви парфюми. Стоките с неустановен произход, но обозначени като продукти на различни световноизвестни марки, той предлагал по интернет, а до крайните клиенти ги изпращал чрез куриерски фирми.

В хода на операцията е установено, че в жилището си той съхранява 1370 недекларирани опаковки с парфюмни екстракти и тоалетни води. Пловдивчанинът е задържан за срок до 24 часа. Срещу него е образувано досъдебно производство за престъпление против интелектуалната собственост. Работата продължава под наблюдение на Районната прокуратура.