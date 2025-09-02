Кой е виновен за дерайлиралия трамвай?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дерайлиралият трамвай в София на бул."Ситняково" в ранни зори силно възбуди социалните мрежи и те започнаха да търсят виновника. Сутринта по телевизиите разказаха как ватманът отишъл да пие кафе и двама младежи похитили трамвая, не могли да вземат завоя и той дерайлирал като помел осем паркирани коли и разрушил подлеза. После се появи подозрение, че трамваят е тръгнал сам. Записи от камери по-късно показаха, че двама души освобождават спирачката на трамвая през отворения прозорец, забравен от ватмана. През цялото това време фейсбук се изпълни с коментари. Ето част от тях.

Milena Fuchedjieva

Масово дерайлирали родители на момчета. Липса на бащински пример и възпитание от мъж. Майките пък са виновни затова, че са се омъжили за такива мъже. Можем да си представим какви родители ще бъдат всичките тези безотговорни и малоумни пубери. А може би демографската катастрофа на България не е катастрофа, а спасение.

Maria Krancheva

Ватман спира трамвая, за да си купи баничка. За минути в него се намъкват младежи, потеглят с бясна скорост, и на първия завой... 7 смазани коли и унищожен подлез. За щастие в този ранен час без жертви.

И отново се запя дружният хор: "Държавата е виновна!"

Не, приятели. Проблемът е именно в изместване центъра на отговорност и в политическото говорене, което постоянно подхранва липсата на лична такава.

Този удобен навик да местим вината върху някой друг ражда безотговорно поколение мрънкачи и хора без контрол над собствените си действия, които удобно се оправдават с "държавата".

Докато очакваме "някой" да сложи "държавата" да е до всеки ватман, до всеки тийнейджър, до всеки родител все така ще е.

Промяната е отвътре навън. И започва днес. От нас самите...

Kremena Nikolova

Чалгата е виновна ! Опростачването е на върховно ниво ! Също безнаказаността ! Те знаят , че каквото и да направят ще се измъкнат и затова си позволяват ! Държавата сме ние , т.е. виновни сме ние , че позволяваме всичко това!

Gabriela Gospodinova

Проблема е възпитание и образование, ред и дисциплина , липсващи в последните тридесет години..

Дано скоро се намерят..

Пейчо Панайотов

Трябвало е ватмана да застопори спирачката и да изключи контактната мрежа!!

Георги Пантев

Напълно съм съгласен... Имаме лична вина в случая и няма държава, няма община, няма дружество... Има лична вина и тя трябва да бъде посочена... Оправдаване то с "няма държава" показва липсата на носене на отговорност...

Марияна Манева

"Държавата е виновна, държавата не е направила това..онова", учи младото поколение на безотговорност, учи даже и тези които имат проблясъци на вина, с лекота да я свалят от себе си..

Vera Stamova

След държавата е виновна, правителството е виновно, ватманът е виновен (последният безспорно има вина, но ако има някой в листата ми, който би решил, че щом въпросният е слязъл за малко, може да седне на негово място и да подкара трамвая или да му освободи спирачките, моля да я напусне), вече трамваят е главнияТ виновник. Цитат: "Просто е - трамваят няма място в града сред пешеходците. Не разбирам защо продължават да купуват нови трамваи. Това е шумно и опасно нещо, а и "с предимство пред пешеходеца" - МОЛЯ ? Градът на гражданите ли е или на машините ?" Всички улици на пешеходните граждани!

Мария Богданова

В някакъв абсурд живеем! Всички са виновни, но не и невъзпитаните и безконтролни деца!! Общество е в тотален разпад, а малкото разумни, които сме останали, нямаме сили да се борим с малкото кресливи лигльовци.

Мнозина третираха въпроса саркастично и политически

Дончо Ангелов

Преди всичко: представителят на общината е виновен: ватманът.

Tsvetan Todorov

Истината лъсна! Младежите, които са карали трамвая са Пеевски и Борисов!

Жоро Миланов

Те знаят, че ако ги арестуват веднага ще има протест да ги пуснат

Ralitsa Kovacheva

Аз реших, че ББ и Пеевски са го подкарали...

Aleksandar Minčević

И тоя и оня с атв-то и оня с аЛди-то са представители на традЕционните ценности - да не уважаваш другия, да не го зачиташ, да се мислиш за много тегав, СИЛЕН. Това е фашизма

Сава Павлов

ВБЕСЕН ТРАМВАЙ ИЗБЯГА ОТ ВАТМАНА СИ, СПЪНА СЕ И СЕ УДАРИ ЛОШО

Ще съдим ватмана за малтретиране на трамваи.

От Дружеството за защита на трамваите