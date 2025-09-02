ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Премиерът Желязков: ББР няма да отпуска кредити над 5 млн. лв.

Тони Щилиянова

Росен Желязков в Бургас Снимка: Тони Щилиянова

Българската банка за развитие няма да отпуска кредити на физически и юридически лица над 5 млн. лв., съобщи в Бургас премиерът Росен Желязков. И уточни, че увеличаването на капитала на банката се случва с ресурс по специална сметка на Министерството на финансите за чужди средства, контролира се от БНБ и разходите са свързани само с инвестиции на държавни предприятия и на общините.

Министър-председателят каза и че няма да се увеличава данъчно-осигурителната тежест,  опровергавайки тиражирани в публичното пространство твърденията за предстоящо повишаване на ДДС и други данъци.

„Ако правителството имаше намерение да увеличава данъчно-осигурителната тежест, щеше да го заяви ясно и категорично – чрез актове на кабинета, чрез официална комуникация, чрез предложения към законодателя и накрая със Закона за бюджета за следващата година", каза министър-председателят. И допълни: "Но това не означава, че няма да се стремим към финансова дисциплина. Голямата част от предизвикателствата са да не се изпусне от говорители  и политически формации заявки за това, че политиката предполага повече разходи от тези които можем да си позволим4, обясни Желязков.

