Спипаха дрогиран и неправоспособен мотоциклетист на нерегистрирано возило в Каварна

Дрогиран и неправоспособен мотоциклетист е свален от нерегистрирано возило в Каварна, съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич.

На 2 септември, около 01:00 часа в град Каварна е спрян за проверка нерегистриран мотоциклет, управляван от 29-годишен мъж. Установено е, че водачът не притежава свидетелство за управление и кара в едногодишен срок от наложено му наказание по административен ред. При извършената проверка за употреба на наркотични и упойващи вещества тестът отчита положителен резултат за амфетамин и метаамфетамин.

Задържан е за срок до 24 часа. По случаите са образувани бързи полицейски производства.