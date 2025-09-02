ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Владимир Темелков остава в екипа на кмета на Пловд...

Вижте резултатите от матурите по БЕЛ и по профилиращ предмет от сесията през август

1556
Матура Снимка: Снимка: МОН

Министерството на образованието и науката публикува резултатите от матурите по български език и литература и по профилиращ предмет от сесия август-септември. Проверката става с входящ номер и идентификационен код.

Оценките от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация предстои да бъдат публикувани в рамките на предварително обявения срок – до 5 септември. За да се въведат всички резултати от тези изпити в системата се изисква повече време, защото освен теорията, включват и практика, свързана с индивидуално задание. След това се изчислява окончателната оценка.

В 177 училища се проведе матура по профилиращ предмет, а в 391 – държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. Най-предпочитани предмети за изпитната сесия бяха английски език, география и икономика, биология и здравно образование, предприемачество, история и цивилизации и информационни технологии.

Вижте резултатите ТУК.

Матура

