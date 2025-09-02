Арестуваха 27-годишен дилър на фентанил в Пловдив, хванали го с 301 дози

Установеното количество е на стойност 5755 лева

Дилър на опасния наркотик фентанил е задържан по време на операция в пловдивския квартал "Изгрев", съобщиха от полицията.

В края на миналата седмица полицаи от Шесто районно управление арестували 27-годишния наркодилър. Той е засечен на улица "Ландос" в "Изгрев", а в него са открити пакети с кафяво прахообразно вещество. Част от него било разпределено в 301 дози. След направената експертна справка е установено, че иззетата субстанция е фентанил, а количеството му е близо 48 грама.

По случая е образувано бързо производство под наблюдение на Окръжната прокуратура. От там уточниха, че стойността на наркотика е 5755 лева. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, по-късно днес съдът ще реши дали да го остави зад решетките.