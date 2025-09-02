Община Шумен е издала разрешително за строежа на предгаровия площад, ЖП гарата и подлеза ѝ.

Община Шумен издаде разрешително за строеж на четири жилищни сгради на бул. „Велики Преслав“ № 33А, № 33Б, № 37 и № 39. Предстои в рамките на седмици да бъде открита строителна площадка на тези адреси. Издадено е разрешително и за строеж на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) за ремонта на предгаровия площад, ЖП гарата и подлеза ѝ. Това стана ясно от думите на заместник-кмета по строителство и благоустройство инж. Андреан Ваньов на брифинг във вторник.

Към 1 септември по Капиталовата програма на Община Шумен има изпълнение по ул. „Университетска“, където са подменени 235 м. от канализацията, посочи инж. Ваньов.

Татяна Бозова - гл. специалист „Инвеститорски контрол“ – посочи, че от 3 септември ще започнат ремонтните дейности по ул. „Лозенград“, а след това по ул. „Дедеагач“, за да не се затруднява движението в района. За ремонта на ул. „Червена роза“ тя допълни, че ще се изпълнява успоредно с ул. „Университетска“.

На 90 % е завършен обектът на кръстовището на бул. „Ришки проход“ и панорамният път в местността Горен Сусурлук. Остава да се изградят два линейни отводнителя и осем дъждоприемни шахти. След това предстои да се положи асфалтова настилка и тротоар в участъка, посочи още Бозова.

На ул. „Оборище“ в момента се подготвят за облицоване паната, работи са по подмяната на водопровода и строителни дейности по паркинга.

Във връзка с изпълнението на обектите от Инвестиционната програма заместник-кметът по строителство посочи, че ремонтът на закрития спортен басейн е в напреднала фаза и предстои да се оформи околното пространство, огражденията на обекта, изпълнение на вертикална планировка и облагородяване на района.

Рехабилитацията на бул. „Симеон Велики“ продължава и се извършва на етапи. В момента ремонтните дейности са от табелата за край на Шумен до спирка „Тракия“, където се копаят кабелни канали. Няма пълно затваряне в момента на пътното платно, но предстои да се въведе допълнителна временна организация, каза Татяна Бозова и уточни, че до края на годината трябва строителите да са стигнали до бензиностанция „ЕКО“.

Около 3 км от пътя Кочово - Лозево в момента са фрезовани и се подготвят за изкърпване и асфалтиране. На пътя Царев брод - Коньовец вече е положен първият слой асфалт и се работи по канавките и водостоците.

По ул. „Владайско въстание“ от ВиК работят по нанасяне на комуникациите, посочи инж. Ваньов, а от утре започват разчистването за предстоящото изграждане на подпорна стена. На улицата между „Генерал Радецки“ и „Генерал Драгомиров“ също се работи по подпорната стена и ще се започне с изграждането на две дъждоприемни шахти. На улица „Велико Железов“ в кв. „Дивдядово“ се извършват СМР на водопровода.

Заместник-кметът по строителство съобщи, че предстои да се сключи договор с фирмата изпълнител, която ще бъде отговорна за пътната маркировка, а за поддръжката на уличното осветление предстои отваряне на оферти.

Инж. Ваньов посочи, че дълбоките сондажи за алтернативни водоизточници остават приоритетна задача за Община Шумен. В момента са на етап обществена поръчка.

Заместник-кметът по бюджет и финанси Бейнур Ахмед посочи, че от началото на годината до 31 август са разплатени за текущи ремонти 5,248 млн. лева за ремонти на улици по селата (548 хил. лв.), в Шумен и междублоковите пространства (2,877 млн. лв.), както и ремонтът на пътя към 5-ти километър (1,822 млн. лв.). Разходите от държавния бюджет са 7,333 млн. лв. Част от тях са за изграждане на закрит басейн, като вече са постъпили 4,068 млн. лева за следващото разплащане, съобщи той. Останалата сума от държавния бюджет е използвана за локалното платно на ул. „Марица“, рехабилитацията на ул. „Северна“ и реконструкцията на уличния водопровод на ул. „Г. С. Раковски“.