Министър Георгиев пред FATF: Изпълнихме обещаната реформа за борбата с тероризма и прането на пари

1600

Министърът на правосъдието Георги Георгиев представи постигнатия от България напредък при изпълнение на препоръките за излизане на страната ни от „сивия списък“ по време на двустранната среща с експертите на Групата за финансови действия (FATF) в Люксембург.

Министър Георгиев отчете като изпълнена обещаната реформа в наказателното право по отношение на борбата с тероризма, мерките срещу прането на пари, конфискацията на имущество, придобито от престъпна дейност и корупционните престъпления, със завишаване на санкциите за юридическите лица. Законодателните промени бяха гласувани през юни и юли от Народното събрание и вече са част от действащо право.

На срещата в Люксембург Георги Георгиев подчерта, че българското правителство отдава изключително голямо значение на сътрудничеството с FATF и участието на страната ни в Регионалния орган към Съвета на Европа, който следи за приложението на стандартите на FATF в държавите членки на Съвета на Европа  - Комитета MONEYVAL (Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари).  На срещата от българска страна присъстваха и представители на ВКС, ДАНС, НАП, Комисията за финансов надзор и прокуратурата.

„Правителството е ангажирано приоритетно с изваждане на страната ни от т.нар. „сив списък“ на държави с висок риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм. От януари 2025 г. до момента успяхме да завършим редица значими реформи, с които да изпълним препоръки, дадени на страната ни през май 2022 г. в Доклада на Комитета MONEYVAL“, посочи министърът на правосъдието. Реформите ще допринесат за цялостно усъвършенстване на наказателното право с подобрена защита на българското общество и икономика от организираната престъпност, корупцията и други престъпления, генериращи облаги, както и от използване на финансовата система за финансиране на тероризъм.

Министър Георгиев представи пред оценителите от FATF приетите и обнародвани изменения в Наказателния кодекс (НК), Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), както и цялостната реформа в НК с промяна на основния подход за криминализиране на тероризма. Той подчерта, че законодателната реформа е изготвена с обединените усилия на Министерството на правосъдието, представители на съдебната власт, правораздавателните институции и академичните среди, като е получила широка подкрепа от българския парламент.

