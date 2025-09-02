Летящият Виктор карал със 199 км/ч, докато дишал райски газ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шофьорът на автобуса е излязъл от кома, но още е в тежко състояние

Със 199 км/ч е карал 21-годишният Виктор Илиев, който на 15 август се вряза с аудито си в прозорците на автобус на градския транспорт, съобщиха от Софийската градска прокуратура след съвещание при и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

Младежът вече е обвинен за умишлено причиняване на смърт на едно лице и причиняване на средни телесни повреди на четирима. Наказанието е лишаване от свобода от 13 до 20 години или доживотна присъда, според последните промени в НК.

Водачът на автобуса е излязъл от кома, но състоянието му продължава да е тежко, стана ясно още на брифинга.

Разследващите установили, че докато шофира, Виктор на два пъти е вдишал райски газ. Предстои да се извършат множество експертизи, сред които психиатрично-психологическа, биологична и т.н.