ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ватманът на катастрофиралия трамвай бил с 20 г. ст...

Времето София 31° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21216527 www.24chasa.bg

Летящият Виктор карал със 199 км/ч, докато дишал райски газ

11992
21-годишният Виктор Илиев, който се заби в прозорците на автобус с колата си СНИМКА: Велислав Николов

Шофьорът на автобуса е излязъл от кома, но още е в тежко състояние

Със 199 км/ч е карал 21-годишният Виктор Илиев, който на 15 август се вряза с аудито си в прозорците на автобус на градския транспорт, съобщиха от Софийската градска прокуратура след съвещание при и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. 

Младежът вече е обвинен за умишлено причиняване на смърт на едно лице и причиняване на средни телесни повреди на четирима. Наказанието е лишаване от свобода от 13 до 20 години или доживотна присъда, според последните промени в НК.

Водачът на автобуса е излязъл от кома, но състоянието му продължава да е тежко, стана ясно още на брифинга.

Разследващите установили, че докато шофира, Виктор на два пъти е вдишал райски газ. Предстои да се извършат множество експертизи, сред които психиатрично-психологическа, биологична и т.н.

21-годишният Виктор Илиев, който се заби в прозорците на автобус с колата си СНИМКА: Велислав Николов
Разрушения градски автобус след зверската катастрофа, при която 21-годишния Виктор Илиев се вряза с ауди в превозното средство Снимка: Йордан Симеонов
21-годишният Виктор Илиев, който се заби в прозорците на автобус с колата си СНИМКА: Велислав Николов
Разрушения градски автобус след зверската катастрофа, при която 21-годишния Виктор Илиев се вряза с ауди в превозното средство Снимка: Йордан Симеонов
21-годишният Виктор Илиев, който се заби в прозорците на автобус с колата си СНИМКА: Велислав Николов
Разрушения градски автобус след зверската катастрофа, при която 21-годишния Виктор Илиев се вряза с ауди в превозното средство Снимка: Йордан Симеонов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол