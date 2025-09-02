Все още има активни огнища в Националния парк „Рила" над село Горно Осеново

Все още има активни огнища на пожара в Национален парк „Рила" над симитлийското село Горно Осеново. Те продължават да се гасят от екипите на терен – пожарникари, горски служители и военнослужещи. Това съобщи БТА, като се позова на главен инспектор Юлиян Петров от „Пожарна безопасност и защита на населението" – Благоевград.

Пореден ден продължават усилията на формированието за овладяване и преодоляване на последствията от бедствия от 3-ти механизиран батальон, на Трето бригадно командване - Благоевград в състав от 20 военнослужещи с 4 броя техника с ръководител лейтенант Любен Олевски, да бъде овладян големият горски пожар над село Горно Осеново на територията на Националния парк „Рила", съобщиха на сайта си от Министерството на отбраната, като посочиха, че теренът е пресечен, с голяма денивелация и изключително трудно достъпен.

Вчера пожарът беше локализиран. На място бяха пет екипа от пожарната, 20 военни, служители от Държавното горско стопанство и на Национален парк „Рила".

Пожарът пламна преди няколко дни в Рила планина на територията на Национален парк „Рила", в района на симитлийското село Долно Осеново. Формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия, от 3-ти механизиран батальон - Благоевград, от състава на Трето бригадно командване, участва в дейностите по овладяването на големия горски пожар.