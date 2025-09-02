Още един трамвай дерайлира в София, пак номер 22

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Втори трамвай е дерайлирал в София, съобщават потребители във фейсбук групата "Забелязано в София" и публикуват снимки от инцидента на гара "Подуяне".

Трамваят е номер 22. Мотриса от същата линия се заби в паркирали коли до Румънското посолство тази сутрин, след като ватманът излязъл за да си вземе кафе. По последна информация той е забравил прозореца отворен и двама младежи бутнали спирачката на мотрисата.

Вторият инцидент е близо до там, на завоя на гарата.

"Тия минаха БМВ-тата по инциденти", шегуват се във фейсбук.

"Тези тийнейджъри не се спряха днес", коментират други.