Владимир Темелков остава в екипа на кмета на Пловдив Костадин Димитров

Владимир Темелков остава в екипа на кмета Костадин Димитров. След среща с председателя на ГЕРБ Бойко Борисов двамата декларираха, че заедно ще продължат да работят в интерес на гражданите на Пловдив, съобщиха от пресцентъра на политическата партия.

Идеите и енергията на Владимир Темелков дават огромна добавена стойност на управляващия екип в Община Пловдив, която жителите на града виждат всеки ден в мащабните инфраструктурни и образователни проекти, които се реализират и в момента, се казва в съобщението.

Темелков подаде оставка на 27 август, без да посочва мотиви и беше категоричен, че няма да я оттегли.