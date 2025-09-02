Полицията издирва 43-годишен мъж от София, изчезнал в началото на август

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

СДВР издирва 43-годишен мъж от София по молба на близките му.

Мъжът се казва Станислав Василев Юмерски и е изчезнал в началото на август месец.

Напуснал е дома си в "Овча купел" с личния си автомобил "Опел Инсигния". Колата е засечена от тол камера на магистрала "Тракия" на 20 август. Пътувала е в посока Бургас.

Юмерски е висок около 1,80 м, с нормално телосложение, кафяви очи и прошарена коса. Няма данни за облеклото му;

Ако имате информация за местонахождението му, сигнализирайте на тел. 112, 02 9821760, 02 9821755 или в най-близкото поделение на МВР.