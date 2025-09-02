ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ватманът на катастрофиралия трамвай бил с 20 г. ст...

Времето София 31° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21216746 www.24chasa.bg

Полицията издирва 43-годишен мъж от София, изчезнал в началото на август

3968
Станислав Василев Юмерски СНИМКА: МВР

СДВР издирва 43-годишен мъж от София по молба на близките му. 

Мъжът се казва Станислав Василев Юмерски и е изчезнал в началото на август месец.

Напуснал е дома си в "Овча купел" с личния си автомобил "Опел Инсигния". Колата е засечена от тол камера на магистрала "Тракия" на 20 август. Пътувала е в посока Бургас. 

Юмерски е висок около 1,80 м, с нормално телосложение, кафяви очи и прошарена коса. Няма данни за облеклото му;

Ако имате информация за местонахождението му, сигнализирайте на тел. 112, 02 9821760, 02 9821755 или в най-близкото поделение на МВР.

Станислав Василев Юмерски СНИМКА: МВР

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол