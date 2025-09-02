Иглолистна гора пламна край Хисаря, търсят доброволци

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Незабавна помощ е необходима за потушаването на пожар в иглолистна гора над квартал "Веригово" в Хисаря, гласи призив на общината за доброволци.

"Всеки, който има възможност и желание да помогне, нека се отзове на място възможно най-бързо", апелираха от екипа на кметицата Ива Вълчева. Сборният пункт е пред сградата на общинската администрация.

Препоръчително е доброволците да носят лопати, тупалки или метли, вода, мокри кърпи и дрехи, ръкавици и по възможност маска. Засега не е ясно на каква площ са се разгърнали пламъците.

Само преди пет дни голям пожар унищожи стотици декари между Хисаря и Старо Железаре. Потушаването му продължи над 8 часа с екипи от Хисаря, Пловдив и Карлово, както и доброволци, горски служители и земеделци. Причината за него бе човешка небрежност.