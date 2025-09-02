ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Майката на пострадалите в катастрофата край Монтана остава в болница

Лечението на младежите ще продължи при водещи специалисти по ортопедия и лицево-челюстна хирургия СНИМКА: Pixabay

В болницата в Монтана остава майката от пострадалото при катастрофата семейство край село Смоляновци, съобщи БНР. Лечението на двете ѝ момчета ще продължи при водещи специалисти по ортопедия и лицево-челюстна хирургия в "Пирогов". Днес те бяха транспортирани с два полета на хеликоптер от болницата в Монтана за София.

Пострадалите при катастрофата в неделя на международен път Е-79 край монтанското село Смоляновци младежи от Силистра на 15 и 21 години бяха транспортирани с хеликоптер от областната болница в Монтана за Пирогов.

"Транспортирането стана възможно, след като пациентите бяха стабилизирани", каза изпълнителният директор на лечебното заведение в Монтана д-р Тони Тодоров.

"Пациентите са стабилни, контактни, адекватни, със стабилни жизнени показатели", каза още медикът.

Лечението на младежите ще продължи при водещи специалисти по ортопедия и лицево-челюстна хирургия, уточни д-р Тодоров. Майка им е със счупена ръка.

При катастрофата с четиричленното семейство от Силистра в неделя вечерта край Смоляновци загина бащата.

