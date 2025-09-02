Мъжът, дал фентанил на откритото в Пловдив мъртво момиче, излъгал за случилото се

Обяснил на телефон 112, че е открил тялото при разходка

Апелативният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста мъжа, задържан за смъртта на момиче, открито мъртво зад стадион "Христо Ботев" на 23 август т. г. Той е с обвинение, че е дал на младата жена фентанил, довел до фаталния й край. За това престъпление се предвижда затвор от 15 до 20 години и глоба от 100 000 до 300 000 лева. Той е позвънил на телефон 112 за помощ, но пристигналият медицински екип е констатирал смъртта на пострадалата.

Апелативният съд прецени, че има достатъчно данни за неговата съпричастност към деянието. От събраните до момента доказателства е видно, че става дума за употреба на психоактивното вещество фентанил, което е мощен опиат и дори в малки количества може да доведе до смърт. Причината за смъртта е отравяне със синтетични наркотици, довело до блокиране на дишането и на сърдечната дейност.

Съдът намира, че е налице и реална опасност обвиняемият както да се укрие, така и да извърши престъпление, ако по отношение на него бъде взета по-лека мярка за неотклонение. От приложената справка за съдимост се установява, че той не е осъждан, но му е налагано административно наказание за държане на високорискови наркотични вещества в маловажен случай. От друга страна, обвиняемият се е опитал да прикрие случилото се с момичето, като е подал сигнал на 112 не от собствения си телефон и е съобщил, че е открил починалото лице, докато се разхождал край парка за разходки на кучета.

Определението на Апелативния съд е окончателно.