За три дни осъдиха македонка, хваната на ГКПП Гюешево с 89 хил. евро облепени под дрехите й

Гражданка на Република Северна Македония получи бърза присъда за пренасяне на голяма сума пари без да я декларира на границата. Х. Т., на 40 години, се призна за виновна пред Районен съд Кюстендил, че на 29.08.2025 г., на трасе „Изходящи автомобили" при Митнически пункт „Гюешево", в посока от Република България към Република Северна Македония, не е декларирала пред митничарите парични средства, пренасяни през границата на страната, която е външна на Европейския съюз. Предметът на престъплението е в особено големи размери, а именно 89 000 евро, с левова равностойност 174 068.87 лева. Парите били облепени с тиксо под дрехите й.

Обвиняемата Х. Т. ще изтърпи наказание „Лишаване от свобода" за срок от 3 месеца, изпълнението на което, се отлага за изпитателен срок от 3 години, както и „Глоба" в размер на 1/5 от стойността на недекларираните средства, а именно сумата от 34 813.78 лева.

Веществените доказателства: парични средства в размер на 89 000 евро или левовата им равностойност – 174 068.87 лева да бъдат върнати на Х. Т. Одобреното споразумение има последиците на влязла в законна сила присъда. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване