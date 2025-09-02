ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ватманът на катастрофиралия трамвай бил с 20 г. ст...

Времето София 31° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21217184 www.24chasa.bg

За три дни осъдиха македонка, хваната на ГКПП Гюешево с 89 хил. евро облепени под дрехите й

Тони Маскръчка

1548
Съдебната палата в Кюстендил.

Гражданка на Република Северна Македония получи бърза присъда за пренасяне на голяма сума пари без да я декларира на границата.  Х. Т., на 40 години, се призна за виновна пред Районен съд Кюстендил, че на 29.08.2025 г., на трасе „Изходящи автомобили" при Митнически пункт „Гюешево", в посока от Република България към Република Северна Македония, не е декларирала пред митничарите парични средства, пренасяни през границата на страната, която е външна на Европейския съюз. Предметът на престъплението е в особено големи размери, а именно 89 000 евро, с левова равностойност 174 068.87 лева. Парите били облепени с тиксо под дрехите й.

Обвиняемата Х. Т. ще изтърпи наказание „Лишаване от свобода" за срок от 3 месеца, изпълнението на което, се отлага за изпитателен срок от 3 години, както и „Глоба" в размер на 1/5 от стойността на недекларираните средства, а именно сумата от 34 813.78 лева.

Веществените доказателства: парични средства в размер на 89 000 евро или левовата им равностойност – 174 068.87 лева да бъдат върнати на Х. Т. Одобреното споразумение има последиците на влязла в законна сила присъда. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване

Съдебната палата в Кюстендил.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол