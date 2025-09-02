Борислав Гуцанов: 220 общини са кандидатствали за електромобили и фотоволтаици за социалните услуги

„220 са общините, кандидатствали за електромобили и изграждане на фотоволтаици за социалните услуги, със средства, осигурени от Министерството на труда и социалната политика, което е много голяма успеваемост". Така министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов коментира напредъка по инициираната от него процедура, която да позволи поставяне на фотоволтаици върху вече съществуващи социални услуги и закупуването на електромобили за нуждите им. Едва 36 общини от всички в страната не са подали документи.

Министър Гуцанов и екипа му проведоха среща с Националното сдружение на общините в Република България, на която бяха обсъдени актуалните проекти за партньорство на двете страни в подкрепа на хората. В нея участваха заместник-министрите Наталия Ефремова, Румяна Петкова, Гергана Алексова-Великова и Иван Кръстев.

„Условието ни е да се вземат коли за социалните услуги, а не коли за разходки. Да са работни коли, свързани с дейността, насочена към хората", посочи министър Гуцанов. Той добави, че след като бъдат одобрени подадените проекти, останалите средства ще бъдат пуснати за ново кандидатстване за втори автомобил. Предстои критериите да бъдат уточнени. За закупуване на електромобили плюс зареждащи станции са осигурени 77,6 млн. лв. по Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектът ще позволи по-добро обслужване на хората, включително и в домовете им, и ще намали разходите за издръжка на услугите, които могат да бъдат инвестирани в дейности за потребителите.

„За нас е от изключителна важност да сме в постоянен диалог с местната власт, която най-добре познава потребностите на своите жители", коментира министър Гуцанов, за когото организирането на регулярни срещи с общините е приоритет от началото на мандата му.

Заместник-министър Наталия Ефремова запозна представителите на местната власт с възможностите, които Програма „Развитие на човешките ресурси" предоставя на общините в момента по процедура „Насърчаване на социалното предприемачество на регионално и местно ниво". Кандидатстването по нея е до 14 ноември 2025 г. „Почти всякакви дейности са заложени като допустими – субсидирана заетост, обучения и на ръководния състав включително, назначаване на нови хора. На разположение сме да ви консултираме, всички сме виждали вашите социални предприятия в цялата страна", каза зам.-министър Ефремова.

„Ако целенасочено общината закупува продукти от социални предприятия, това би помогнало много. Ако тези хора нямат подкрепа, трудно ще оцелеят", призова министър Гуцанов.

На срещата беше обсъдена и осигурената възможност за продължаване до 31 януари на услугата „Топъл обяд" по Програма „Храни и основно материално подпомагане". Донка Михайлова благодари, че за втори път се осигуряват средства, за да не бъде прекъсната услугата: „Тя е изключително необходима, защото в общините се ползва от хора в крайна нужда".