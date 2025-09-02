Боршош хвали морски кметове за успешния сезон по Южното Черноморие

Министърът на туризма Мирослав Боршош похвали морските кметове за постигнат изключително добър сезон по Южното Черноморие. Според министъра този сезон е доказал силата на партньорството между държавата, местната власт и бизнеса. „Южното ни Черноморие е ярък пример за това как съвместните усилия могат да гарантират качествен туристически продукт. Поздравления за постигнатото този сезон", заяви Боршош в Бургас по време на старта на Националната информационна кампания за въвеждането на еврото.

Форумът е първи от поредица събития в страната, посветени на процеса по присъединяване към еврозоната. В него участие взеха министър-председателят Росен Желязков, вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, министърът на финансите Теменужка Петкова, министърът на туризма Мирослав Боршош, министърът на енергетиката Жечо Станков, кметът на Бургас Димитър Николов, управителят на Българската народна банка Димитър Радев, както и Йорданка Чобанова – ръководител на Представителството на Европейската комисия в България.

Министърът на туризма Мирослав Боршош обяви пълната готовност на сектора за европейската валута. Пред представители на местната власт, туристическия бизнес и граждани той подчерта, че бизнесът отдавна чака еврото у нас. „Секторът е сред най-подготвените за въвеждането на еврото. Ние от министерството на туризма проведохме редица срещи с бранша и изчистихме ключови въпроси още преди старта на кампанията. „Единството е сила" – това е мотото на кампанията и ние сме тук, за да отговаряме честно на въпросите: защо, как и кога ще се случи този процес", заяви министърът.

Той очерта и основните ползи за сектора: повече стабилност и доверие в дестинацията, по-силен международен имидж на България като модерна и интегрирана европейска държава, предимства за бизнеса чрез намаляване на разходите и рисковете, по-лесни и предвидими пътувания за туристите, както и по-благоприятна среда за устойчиви инвестиции.