Съдът в Монтана потвърди мярката на мъжа, заканил се да убие майка си

На 2 септември 2025 г., в открито съдебно заседание, Окръжен съд – Монтана потвърди взетата мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на 52-годишния Л. К. Р., обвиняем за закана с убийство на майка си.

Според документите по делото за времето от 22 юли 2025 г. до 23 юли 2025 г., в с. Трайково, община Лом, при условията на продължавано престъпление, 52-годишният Л. К. Р. се заканил с убийство на майка си, като деянието е извършено в условията на домашно насилие. Деянието е извършил дни след като е изтърпял наказание от 6 месеца „лишаване от свобода" за упражнена принуда, придружена със заплаха, отново спрямо майка си. На 25 юли 2025 година Районен съд – Лом е уважил искането на Районна прокуратура – Монтана, Териториално отделение – Лом, за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо Л. К. Р., която е обжалвана пред Окръжен съд – Монтана, чийто тричленен въззивен състав я потвърждава на 31 юли 2025 година. На 27 август 2025 година, в открито съдебно заседание, Районен съд – Лом е оставил без уважение молбата на обвиняемия Л. К. Р. за изменение на взетата спрямо него мярка за неотклонение „задържане под стража" в по-лека и е определил двумесечен срок, в който ново искане от негова страна е недопустимо. Определението на Районен съд – Лом е обжалвано с частна жалба от защитата на Л. К. Р.

В съдебната зала защитата му заяви, че случаят се свежда до влошени междуличностни семейни отношения и че обвиняемият не е заплашвал никого.

След като се запозна със събраните по делото доказателства и изслуша прокурора, обвиняемия и неговата защита, тричленен въззивен състав на Окръжен съд – Монтана обяви, че молбата е неоснователна и не следва да бъде уважена. Според магистратите не е настъпила промяна в обстоятелствата, при условията на които спрямо обвиняемия е взета първоначалната мярка за неотклонение „задържане под стража" – налице е обосновано предположение, че Л. К. Р. е извършител на деянието, за което е привлечен като обвиняем, както и че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление, поради тенденциозност и последователност в деянията на обвиняемия към неговата майка.

Определението на Окръжен съд – Монтана е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.