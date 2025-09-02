ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Продължава разяснителната кампания сред възрастните хора в Монтана за превалутирането на пенсиите и обезщетенията

Директорът на ТП на НОИ - Монтана Станимир Стоев. Снимка Камелия Александрова

НОИ в Монтана проведе среща в дневния център за стари хора в с. Ковачица , община Лом.

При срещата на директора на ТП на НОИ Монтана Станимир Стоев и началник отдел пенсии Светлана Ангелова с възрастните хора в дома се разясни подробно темата свързана със смяна на лева с евро от 1 януари 2026 г.

На възрастните хора им се обърна внимание да бъдат внимателни и да се доверяват само на служители на банки и пощенски станции при обмяна на валута , както и да не предоставят личните си данни на неоторизирани лица. В центъра се предоставиха и брошури от разяснителната кампания на НОИ. Хората зададоха въпроси относно промените свързани с въвеждането на еврото и споделиха своите очаквания и притеснения.

Предстоят срещи и в малките населени места след съгласуване с кметовете по места за дните на срещи .

