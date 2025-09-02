Експертиза: Виктор бил дезориентиран и еуфоричен преди да се вреже в автобуса

Двама от пострадалите са със седем телесни повреди

Младежът може да получи дори доживотна присъда

21-годишният Виктор Илиев, който на 15 август се вряза с аудито си в прозореца на автобус на градския транспорт, е бил дезориентиран, еуфоричен, неправилно е възприемал фактите и обстоятелствата около катастрофата. Това са показали съдебно-медицинската и токсикологическата експертиза. Те вече са приобщени към делото. Както вече "24 часа" писа, е било установено, че младежът е употребил т.нар. райски газ - азотен диоксид.

Днес под ръководството на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов се проведе работно съвещание във връзка с тежкото пътнотранспортно произшествие, съобщиха от държавното обвинение. При катастрофата загина сирийски лекар, а други четирима бяха ранени.

"Експертизата категорично установява, че това вещество повлиява върху моторните движения, води до дезориентация, неправилно възприемане на фактите и обстоятелствата около пътнотранспортното произшествие, води и до еуфоричност", заяви прокурор Вихър Михайлов, който е шеф на отдела за престъпления по транспорта в Софийската градска прокуратура.

В срещата взеха участие градският прокурор на София Емилия Русинова, зам.-градският прокурор Вихър Михайлов, както и наблюдаващият досъдебното производство прокурор Виолета Танаицова.

Заместник-градският прокурор Вихър Михайлов предостави резултатите от изготвената експертиза за скоростта, с която се е движил Виктор Илиев. Тя е 199 км/ч, което е 4 пъти над максимално разрешеното за този пътен участък в градски условия.

В хода на разследването са събрани и свидетелски показания, че Виктор Илиев е шофирал под влияние на „райски газ" и непосредствено преди катастрофата е употребявал нееднократно, както и че е преминавал на червен сигнал на светофарната уредба.

Вихър Михайлов съобщи още, че на Виктор Илиев е повдигнато обвинение за умишлено причиняване на смърт на едно лице, както и за причиняване на средни телесни повреди на други четири лица, две от които са с по седем телесни повреди. Според последните промени в Наказателния кодекс при умишлено причиняване на смърт на пътя се предвижда наказание от 13 до 20 години „лишаване от свобода" или доживотен затвор.

В хода на съвещанието и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подчерта необходимостта от ефективно, всеобхватно и професионално разследване на тежкия пътен инцидент с оглед внасянето в кратки срокове на обвинителен акт, което да даде ясен знак на обществото, че подобни престъпления са нетърпими и абсолютно недопустими.