Мария Филипова: В момента съм кандидат за зам.-омбудсман, не за служебен премиер

В момента съм кандидат за зам.-омбудсман, не за служебен премиер.

С тези думи настоящата шефка на КЗП и кандидат за заместник на обществения защитник Мария Филипова категорично отказа да отговори на въпроса дали би приела да стане служебен премиер, ако се наложи.

По темата бяха почти всички въпроси, които депутатите от комисията за гражданското участие зададоха на Филипова по време на изслушването ѝ. Това дори вкара в кратък спор Манол Пейков от ПП-ДБ и шефката на комисията Росица Кирова от ГЕРБ. А въпросите на Пейков провокираха и самата Филипова да заяви, че отношението му е неприемливо.

Очаква се гласуването на Филипова за поста да влезе в дневния ред на депутатите още тази седмица. Тя е и първата работна седмица за тях, след лятната им ваканция, която продължи 33 дни.

"Президентът решава кого да попита. Когото прецени да покани, тогава можете да получите реален отговор на въпросите си", категорична бе тя.

"Не знам защо и не очаквах в Народното събрание да ми се задава въпрос за хипотези. Фокусирайки се по този в тази тема, няма как да чуете с какво бих допринесла за подобряване на институцията. Промените в Конституцията, които направихте внесоха т.нар. домова книга, и оттогава това е единственият въпрос към кандидатите за длъжностите, включени в нея", обърна се Филипова към депутатите от опозицията.

"Когато изслушвате кандидатите трябва да сте убедени в капацитета им да вършат тази работа. Доколко хипотетично президентът би решил с кого да проведе такива разговори, са сериозни теми и не могат да бъдат обсъждани така и поставени като основа и начало на избор", допълни тя.

Тя бе категорична, че за нея новият пост не е понижение, а основната ѝ роля ще бъде да подпомага титулярката Велислава Делчева в дейността ѝ. Освен това, решението ѝ било неин личен избор. А експертизата ѝ в КЗП щяла да помогне за затварянето на много от проблемите на гражданите и потребителите.

"Като председател на държавна институция знам какво е да нямаш заместници, които да ти оказват необходимата подкрепа", каза още Филипова.

Без въпроси от неправителствени организации и граждани премина изслушването на Филипова в парламентарната комисия за гражданското участие. Това обяви председателката на комисията Росица Кирова, след като омбудсманът Велислава Делчева представи кандидатурата на Филипова, а самата тя имаше 7 минути да разкаже какви идеи има за поста.

Шефката на Комисията за защита на потребителите официално е кандидатът, чието име омбудсманът Велислава Делчева предложи на Народното събрание за свой заместник. Това стана на 18 август, след като преди това бе проведено изслушване на предложените от неправителствените организации кандидати в институцията на омбудсмана. Филипова бе издигната от Българската асоциация за активни потребители.

Според процедурните правила, които депутатите приеха в края на миналия месец, омбудсманът има право да предложи за избор само 1 кандидат. Номинациите бяха направени от неправителствени организации, а ги оценява комисия от петима изтъкнати юристи.

Зам.-омбудсманът е и последният незапълнен пост от "домовата книга", от която президентът Румен Радев може да избира служебен премиер. В краткия списък влиза и самият обществен защитник, но още в първото си телевизионно интервю новоизбраната Делчева заяви, че не би приела да стане служебен премиер. Общественият защитник нямал място в "домовата книга", защото длъжността му е да защитава човешките права, а това не съвпадало с профила на премиер, категорична бе тя.

"Всяка кандидатура имаше своите положителни характеристики, а Мария Филипова има многогодишен опит в защитата на правата на човека, работата й като човек, защитаващ потребителските права, юридическото й образование и срещи с гражданите, са основните причини да избера именно нея за кандидат за свой заместник", обясни Велислава Делчева при представянето на кандидатурата на потенциалната ѝ бъдеща заместничка.

Сред приоритетите на Мария Филипова като зам.-омбудсман ще бъдат изнесени приемни с граждани в малките населени места, национална телефонна линия за потребителите, сегментираме на жалбите в институцията на омбудсмана, по-тясно взаимодействие с властта и осъвршенване на детското правосъдие.

"Всички тук се грижим за защита на правовия ред, достойнството и правата на хората. Институцията на омбудсманът е изключително популярна и търсена, хората търсеха съдействието му, дори когато нямаше титуляр, а с Велислава Делчева имаме обща визия", заяви Филипова.