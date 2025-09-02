ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ватманът на катастрофиралия трамвай бил с 20 г. ст...

Времето София 31° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21217546 www.24chasa.bg

Съдът остави за постоянно в ареста обвиняемия за убийството на мъж от русенското село Тръстеник

748
Темида

Окръжният съд в Русе остави за постоянно в ареста 44-годишния М. С., обвинен за умишлено убийство на 43-годишен свой съсед в русенското село Тръстеник. Това съобщиха от прокуратурата. 

Престъплението е извършено на 26 август тази година. Мъжът е задържан четири дни по-късно - на 30 август, когато му е повдигнато и обвинение за престъплението, за което законът предвижда от 10 до 20 години затвор. 

Мярката за неотклонение бе гледана днес. От прокуратурата обясниха, че съдът е приел аргументите, че въпреки началния етап на разследването по делото са събрани достатъчно и безспорни доказателства, от които може да се направи обосновано предположение относно авторството и характера на извършеното престъпление. По тази причина е оставил за постоянно в ареста обвинения за убийството мъж, пише БТА. 

Определението подлежи на обжалване пред Великотърновския апелативен съд.

Темида

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол