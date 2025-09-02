Съдът остави за постоянно в ареста обвиняемия за убийството на мъж от русенското село Тръстеник

Окръжният съд в Русе остави за постоянно в ареста 44-годишния М. С., обвинен за умишлено убийство на 43-годишен свой съсед в русенското село Тръстеник. Това съобщиха от прокуратурата.

Престъплението е извършено на 26 август тази година. Мъжът е задържан четири дни по-късно - на 30 август, когато му е повдигнато и обвинение за престъплението, за което законът предвижда от 10 до 20 години затвор.

Мярката за неотклонение бе гледана днес. От прокуратурата обясниха, че съдът е приел аргументите, че въпреки началния етап на разследването по делото са събрани достатъчно и безспорни доказателства, от които може да се направи обосновано предположение относно авторството и характера на извършеното престъпление. По тази причина е оставил за постоянно в ареста обвинения за убийството мъж, пише БТА.

Определението подлежи на обжалване пред Великотърновския апелативен съд.