Спипаният с 301 дози фентанил в Пловдив бил осъждан и в Германия - за наркотици и грабеж

Никола Михайлов

Глоба за държане на малко количество дрога и присъда за грабеж има от Германия 28-годишният Севдалин Николов, арестуван с 301 дози от опасния наркотик фентанил в пловдивския квартал "Изгрев". Освен това изтърпява и условно наказание, наложено от български магистрати, стана ясно по време на заседанието за определяне на мярка за неотклонение на младия мъж.

По-рано днес от прокуратурата съобщиха, че Николов бил засечен на улица "Ландос", а в него са открити пакети с фентанил на стойност 5755 лева. В съдебната зала представителят на държавното обвинение може да се укрие, тъй като има адресна регистрация и в Карлово, освен в Пловдив.

"Съжалявам много за това, което направих и обещавам да не се повтори", каза Севдалин Николов. Той и адвоката му поискаха по-лека мярка.

Въпреки това обаче Окръжният съд го остави зад решетките. Съставът отчете, че наркотикът е в голямо количество и явно не е бил за лична употреба. Магистратите приемат, че има има опасност за укриване, тъй като е бил издирван в Шенген. Според съдия Петко Минев, ако Николов бъде пуснат от ареста, има реална опасност да извърши друго престъпление.

Решението за мярката за неотклонение подлежи на обжалване пред Апелативния съд.

Съдебната охрана води Севдалин Николов към залата.

