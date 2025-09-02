Спипаният с 301 дози фентанил в Пловдив бил осъждан и в Германия - за наркотици и грабеж

Съжалявам много за това, което направих и обещавам да не се повтори, каза Севдалин Николов и поиска съдът да го пусне

Глоба за държане на малко количество дрога и присъда за грабеж има от Германия 28-годишният Севдалин Николов, арестуван с 301 дози от опасния наркотик фентанил в пловдивския квартал "Изгрев". Освен това изтърпява и условно наказание, наложено от български магистрати, стана ясно по време на заседанието за определяне на мярка за неотклонение на младия мъж.

По-рано днес от прокуратурата съобщиха, че Николов бил засечен на улица "Ландос", а в него са открити пакети с фентанил на стойност 5755 лева. В съдебната зала представителят на държавното обвинение може да се укрие, тъй като има адресна регистрация и в Карлово, освен в Пловдив.

"Съжалявам много за това, което направих и обещавам да не се повтори", каза Севдалин Николов. Той и адвоката му поискаха по-лека мярка.

Въпреки това обаче Окръжният съд го остави зад решетките. Съставът отчете, че наркотикът е в голямо количество и явно не е бил за лична употреба. Магистратите приемат, че има има опасност за укриване, тъй като е бил издирван в Шенген. Според съдия Петко Минев, ако Николов бъде пуснат от ареста, има реална опасност да извърши друго престъпление.

Решението за мярката за неотклонение подлежи на обжалване пред Апелативния съд.