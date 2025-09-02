Катастрофиралият трамвай не бил обезопасен. Ватманът ще бъде санкциониран (Видео)

Ватманът е с над 20 г стаж. Доста опитен, не е имал сериозни нарушения, провинения, нито пък такива случаи. При всички положения ще има санкции за водача. Ще се съберем на дисциплинарна комисия, ще решим вътрешния ред и съответно ватманът ще бъде санкциониран по реда. Това каза инж. Александър Дашев от Столичния електротранспорт относно тежкото произшествие с дерайлирал трамвай в София.

"Това, което установихме, е че трамваят не беше обезопасен докрай от ватмана. И съответно е потеглил сам. Недокрай е извършил действия. Дръпнал е спирачка, затворил е вратите. В момента текат проверки от наша страна", посочи още Дашев.

"Това, което видях като дойдох, беше че трамваят беше със включена посока, но всички останали действия бяха спазени. Това е все едно да не си дръпнете ръчната спирачка на автомобила. Но не е възможно това да е причинило инцидента. Не може да потегли на собствен ход дори и при това положение", каза още той.

"Камерите са в салона на трамвайната мотриса и във ватманската кабина. Има и т. нар. дивиар-и, които колегите още сутринта ги свалиха и са предадени на органите на реда", каза още Александър Дашев и каза, че щетите по двете мотриси са на стойност общо 50 хил. лв.

"Ще направим всичко възможно да бъдат възстановени", посочи той.

Трамвай дерайлира рано тази сутрин на столичния бул."Ситняково". По първоначални данни ватманът отишъл да пие кафе и двама младежи похитили трамвая, не могли да вземат завоя и той дерайлирал като помел осем паркирани коли и разрушил подлеза. После се появи подозрение, че трамваят е тръгнал сам. Записи от камери по-късно показаха, че двама души освобождават спирачката на трамвая през отворения прозорец, забравен от ватмана.