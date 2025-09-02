34 партии и коалиции ще се борят за общински съветници на 12 октомври в Пазарджик

28 партии, четири национални и две местни коалиции се регистрираха в Общинската избирателна комисия - Пазарджик за участие в предстоящите на 12 октомври частични местни избори за общински съветници. До извънредния вот се стигна, след като Върховният административен съд обяви резултатите от изборите на 5 ноември 2023 г. за недействителни.

От решенията на Общинската избирателна комисия в Пазарджик става ясно, че са регистрирани „Българска социалдемократическа партия", „Бъдеще за Родината", „България може", „Български съюз да директна демокрация ",„Български земеделски народен съюз", „Възраждане", „Величие", ГЕРБ, „Глас народен", „Движение за права и свободи", „Движение „Напред България", „Движение Гергьовден", „Земеделски народен съюз", „Има такъв народ", „МИР", „Морал, единство, чест (МЕЧ)", „Новото време", „Национално движение за права и свободи" ,„Общество за нова България" , „Пряка демокрация", „Партия на зелените", „Свобода", „Средна европейска класа". Регистрирани са 4 национални коалиции – „Заедно за силна община", „Продължаваме промяната – Демократична България", „Синя България" и коалиция „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА" и две местни „ВМРО-БНД-ССД" и местна коалиция „РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ВЪЗХОД НА ПАЗАРДЖИК" /РВП/.