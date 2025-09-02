Вижте какво решава правителството утре

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

1. Проект на Постановление за допълнение на Устройствения правилник на Държавния авиационен оператор, приет с Постановление № 152 на Министерския съвет от 2021 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията

2. Проект на Решение за определяне на заместник-управител за Република България в Международния валутен фонд.

Внася: министърът на финансите

3. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от емитирането през м. май 2025 г. и през м. юли 2025 г. на облигации на международните капиталови пазари съгласно условията на Глобалната средносрочна програма на Република България за издаване на облигации и за одобряване на свързаните с емитирането документи.

Внася: министърът на финансите

4. Проект на Решение за одобряване преминаването на Република България от най-ниската категория Е към по-висока категория D на вноските на консултативните страни по Договора за Антарктика, към бюджета на Секретариата по Договора за Антарктика.

Внася: министърът на външните работи

5. Проект на Решение за одобряване на Доклад за изпълнение на Националната стратегия по миграция в Република България 2021-2025 за 2024 г.

Внася: министърът на вътрешните работи

6. Проект на Решение за приемане на План за 2025 г. за изпълнение на политиките от Националната стратегия по миграция на Република България 2021-2025 г.

Внася: министърът на вътрешните работи

7. Проект на Решение за обявяване на имот - частна държавна собственост, за имот - публична държавна собственост.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

8. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот - публична държавна собственост, на Сметната палата на Република България, за нуждите на изнесено работно място в гр. Видин.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

9. Проект на Постановление за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. показатели за максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2025 г. и максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2025 г. по бюджета на Министерството на енергетиката.

Внася: министърът на енергетиката

10. Проект на Решение за отменяне на Механизма за включване на резултатите от прогнозите за търсенето и предлагането на труд в България при разработване и провеждане на държавната политика.

Внася: министърът на труда и социалната политика

11. Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Черна гора за научно и технологично сътрудничество.

Внася: министърът на образованието и науката

12. Проект на Решение за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2026 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти.

Внася: министърът на образованието и науката

13. Проект на Решение за изменение и допълнение на Решение № 12Л на Министерския съвет от 2019 г. за определяне на административните органи, които при изпълнението на своите функции, свързани с дейности по системна интеграция, възлагат изпълнението на тези дейности на Системния интегратор - „Информационно обслужване" АД.

Внася: министърът на електронното управление