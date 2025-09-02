ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Софийската градска прокуратура разследва умисъл при катастрофата с трамвая

Трамвай дерайлира, помете паркирани коли и се вряза в подлез на бул. "Ситняково" Снимка: Георги Палейков

Този следобед делото за тежката катастрофа с трамвайната композиция, образувано от СДВР, е прехвърлено от Софийската районна прокуратура в Софийската градска прокуратура, тъй като в хода на разследването са събрани доказателства за умишлени действия и евентуално извършени престъпления, които са от компетенциите на градската прокуратура, съобщи БНТ

През целия ден полицията е преглеждала записи от камери, водени са разпити със свидетели.

За момента не е ясно спрямо колко лица ще бъдат повдигнати обвинения, включително дали сред обвиняемите няма да се окаже и самия ватман, който е оставил без надзор фаталния трамвай.

